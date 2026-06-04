Campaña de invierno: recolectan abrigo para familias de distintos barrios de Paraná

La 3° edición de colecta de abrigo busca acompañar a las familias en el invierno.

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos puso en marcha la tercera edición de su campaña de recolección de prendas de abrigo, la cual se extenderá hasta el próximo viernes 19 de junio en la sede institucional de calle Buenos Aires 389 de la ciudad de Paraná.

La iniciativa invita a acercar indumentaria invernal, frazadas y calzados al hall de la institución, en el horario de 8 a 21, de lunes a viernes.

Esta movilización estudiantil busca formar una red de asistencia para acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad ante el descenso de las temperaturas, para que los vecinos e infancias de diversas barriadas periféricas cuenten con elementos mínimos de protección térmica para afrontar los meses invernales.

Los elementos que se reciban durante estas semanas de campaña serán clasificados y distribuidos en un circuito de comedores, merenderos y centros comunitarios localizados en los barrios Larramendi, Toma Nueva, Arturo Illia y Antártida Argentina.

Los organizadores enfatizaron que si bien se reciben aportes de talles para todas las edades debido a las necesidades generales de los grupos familiares, la prioridad de esta convocatoria está puesta en la indumentaria destinada a las infancias.

"Frente a la realidad que atravesamos, la salida siempre es colectiva y solidaria", sostienen desde el estudiantado.