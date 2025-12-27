El invierno que debemos atravesar, empezó en verano

El Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 y cerró el año con un triunfo clave en el Congreso.

En los próximos días, con la promulgación, comenzará a aplicarse el primer presupuesto de la administración que encabeza Javier Milei. Un logro político. Otro paso en el camino que incluye también la reforma laboral (con pronóstico reservado) que se tratará en febrero. Impecable. Un prodigioso aprovechamiento del estupor opositor, que sigue sin entrar en sintonía social.

Las consecuencias de una decisión controversial, en términos de política, nunca recaen sobre los que deciden el objetivo. Un ejemplo extremo para percibir los alcances del concepto es lo que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial.

Al momento de diseñar la operación para recuperar Europa del dominio nazi, los que decidieron la invasión a las playas de Normandía no estuvieron en la primera línea para consolidar la cabecera de playa.

Sabían, quienes ordenaron el despliegue y establecieron la estrategia, que miles de vidas se perderían. Siguieron porque ese costo no los detuvo. El alto mando lo determinó gozando de la mejor protección y asegurando de antemano que no habría reproches.

No vieron la lucha, no oyeron el estruendo de los cañones y muchísimo menos el lamento de algún herido alcanzado por la metralla.

Sí, es un ejemplo demasiado extremo, pero nos permite entender lo que viene de ahora en más, después que el Congreso Nacional dio sanción definitiva al presupuesto de la Argentina para 2026.

Los efectos serán expansivos y recaerán sobre los que todos los días, tienen que ir al frente. La sociedad, con su voto, ha decidido por donde transitar, al menos por ahora.

El ajuste, sigue

Nobleza obliga. Hay que hacer una salvedad, retomando lo que escribimos en el último número de la revista ANÁLISIS (1167): está hecho -el presupuesto- para que aquello que derrame en todo el territorio sea el ajuste, que es la razón de ser de la administración libertaria desde que asumió.

El plan original de Patricia Bullrich aplicado por Milei. Destruir al Estado desde adentro con la motosierra pergeñada por Federico Sturzenegger. Las mayorías dijeron que sí en octubre pasado.

Es importante contar con el presupuesto sancionado por el Congreso. No daba para más. Algo había que hacer para reencauzar (en términos mínimos) la institucionalidad. Ahora el ajuste más grande de la historia de la humanidad, por lo menos, está en un presupuesto.

Desde hace dos años la discrecionalidad era absoluta. La Libertad Avanza (LLA) con variadas excusas y con la sola intención (exitosísima) de aplastar o cooptar opositores, de sumar a sus filas dirigentes aliados, de negociar en modo casta con gobernadores, administró sobre la base del presupuesto 2023.

Las urgencias ciudadanas eran tantas que muchos olvidaron esos detalles. Pero un gobierno, para sostenerse, a veces depende del detalle y de poder hacer sin ser cuestionado. El tiempo es oro, y si es a favor, aumenta su valor.

Le ha ido muy bien al presidente Milei. Sigue montado en la ola de desprecio que arrasó (y aún golpea) a quienes integraron la anterior administración.

La oposición calcula mal y ejecuta peor. Todo sigue de acuerdo al plan, pero de los Libertarios, que cuentan con aliados tácticos: algunos convencidos, otros confundidos y algunos oportunistas. Todo suma.

Quienes se oponen a las políticas del gobierno no hacen pie. No aprovechan ventanas de oportunidad, que hubo y hay. La velocidad de estos tiempos impone no vacilar. Cocodrilo que se duerme, amanece hecho cartera. Clarísimo. A esta altura, la marroquinería está llena.

Dureza programada

No ayudan las altas temperaturas para mirar, en detalle, el presupuesto aprobado por el Congreso. En el paso del expediente por la Cámara de Diputados hubo modificaciones importantes.

Pero la administración nacional, mientras usufructúa el control del escenario, lo deja pasar porque, como explicó el propio Javier Milei, hará finalmente su parecer, afinando el lápiz y, no es novedad, usando decretos para reglamentar según su entender.

Ya no está el dialoguista Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete, donde ejecuta la partitura Manuel Adorni. No hay más lugar para la sugerencia, solo obediencias.

¿Prioridad? El frente externo

Los especialistas, que vienen siguiendo la situación de la economía argentina, su extrema debilidad y dependencia de aportes del exterior para hacer frente a los compromisos de deuda, han señalado como se introdujeron en la denominada ley de leyes todos los compromisos asumidos con organismos del exterior.

Esto, claramente, impone de aquí en más obligaciones que suman tensión y duros límites para las provincias. La salida pensada para romper el cerco, es acceder al endeudamiento en dólares. La historia hace pensar en peligros. Se verá.

Por estas horas algo ha dicho al respecto el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, preocupado porque el texto que será ley no contempla la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones.

Hay que remarcarlo: se plasmó, a través del Congreso de la Nación, donde el Pueblo delibera y gobierna, la aceptación de todas las obligaciones emanadas de las recientes negociaciones que encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo. Es decir que obtuvo legalidad total aquello que reclamó una y otra vez el Fondo Monetario.

No es una simple declaración. Habrá que administrar para alcanzar las metas de inflación, sumar reservas. Todo diagramado para que Argentina pueda hacer frente a sus compromisos. Cumplir con el frente externo, mientras que el límite de lo que se puede reclamar es ceñido.

Hacer efectivo aquellos compromisos implica poner un límite a pretensiones relacionadas con presupuestos universitarios o alguna obra pública.

Propósitos que no tienen sentido de desarrollo. Podrá decirse que es, en el mediano plano, la pauperización de un sector importante de la sociedad. Los Jubilados no la tendrán fácil, la clase media ya no será tan media. Muestras.

Movimiento en las provincias

Ya está. Ahora las provincias deben reacomodarse para acompañar a Nación. Hay un límite al gasto y esto alcanza a los municipios. En Entre Ríos, por mencionar una medida, se puso un tope a la tasa de alumbrado público. Bajar la carga fiscal genera cambios. Es que cuando se deja de recaudar, hay algo que no se puede afrontar.

Cada vez con más fuerza se critica al impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Habrá cambios? Una reforma integral de la recaudación nacional, ¿tendrá su correlato en las provincias? ¿Qué pasa con los servicios de salud, seguridad o educación? Las respuestas irán apareciendo en los próximos dos meses.

Este presupuesto no es inocuo. Tendrá impacto, por su aplicación, por el modelado que hará el presidente de las partidas para atender lo que él considera prioritario.

No son esenciales la discapacidad o el sistema científico. No es relevante financiar las universidades. Además, nunca dejó de sobrevolar el pedido de ajuste a los gobiernos provinciales, para que el total del gasto público no supere 25 puntos del PBI.

Un contexto en el que aparece el peligroso aditamento ideológico propuesto hace algunos días a los más altos funcionarios del gobierno nacional por el mismo presidente Milei: la hoja de ruta que traza el economista norteamericano Walter Block, autor de Defendiendo lo Indefendible (I y II).

Se desconoce cómo impactarán sus conceptos, el contenido, sobre aquellos ministros o funcionarios que se enfrentan cara a cara con los gobernadores que intentan sostener la paz social con escasísimos recursos y, en algunos casos, no pueden aplicar lo que propusieron hace dos años, cuando asumieron en diciembre de 2023. Un recurso para los mandatarios: leer urgente a Block.

El ajuste, consolidado en el presupuesto 2026, nos indica claramente que, pese a las altas temperaturas, hay que prepararse para pasar una dura temporada invernal, hasta que -ojalá- aparezcan los brotes. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.