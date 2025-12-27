Gustavo Costas extendió su contrato con Racing hasta 2028

Este sábado se confirmó la renovación de Gustavo Costas como entrenador de Racing de Avellaneda. El experimentado entrenador extendió su contrato hasta diciembre de 2028, lo que le da tres temporadas más al mando del plantel profesional de la Academia.

El aviso se da apenas unos días después de que el entrenador diera su mensaje navideño a los hinchas del equipo de Avellaneda. Además, el club se aseguró un entrenador hasta el final del mandato del actual presidente de la institución, Diego Milito.

En sus redes sociales, la institución de Avellaneda realizó una publicación en la que reveló la novedad. “Gustavo Costas 2028. El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años. Seguimos todos juntos, seguimos por todo” expresa el mensaje.

Dicha publicación está acompañada por una fotografía que incluye a Costas, Milito, al director deportivo Sebastián Saja y a ayudante de campo y preparador físico del equipo, Gonzalo y Federico Costas (hijos del técnico).

Tras la confirmación, el técnico habló sobre su continuidad: “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza del club”, señaló.

“Jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide”, cerró.

Milito también habló al respecto de la consolidación del proyecto: “Reafirmamos un camino que le ha hecho a Racing un crecimiento evidente. Gustavo (Costas) ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”, valoró.

Campeón

Desde su llegada a Racing en enero de 2024, el entrenador volvió a su equipo protagonista en el certamen local. Aunque no pudo coronar en torneos domésticos en los que casi siempre dio pelea, el equipo se consagró campeón en la Copa Sudamericana 2024 y obtuvo además la Recopa Sudamericana 2025.

En el presente año se quedó con las ganas en la Copa Libertadores, ya que fue eliminado en semifinales cuando perdió ante Flamengo por 1-0 en el global. Luego, en el torneo local perdió la final del Torneo Clausura ante Estudiantes en la tanda de penales por 5-4 luego de empatar 1-1.

El desafío en 2026 será mejorar números que igual fueron muy positivos para el conjunto académico.