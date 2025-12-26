Juicio político a Medina: “Ni siquiera investigaron, claramente hubo un arreglo”, lamentó Cian

"Están desoyendo a la población en este sentido, y lastima mucho ver que hay arreglos que uno sabe por dónde pasan”, afirmó Cian.

La presidenta de la ONG “Entre Ríos sin corrupción”, Fabiana Cian, denunciante en el juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, lamentó lo ocurrido tras conocerse el dictamen favorable a la magistrada.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cian admitió que causa “una gran tristeza” lo ocurrido “porque lo que trasciende es que no se va a llegar a buen puerto en esto cuando ni siquiera investigaron y creo que están desoyendo a la población en este sentido, y lastima mucho ver que hay arreglos que uno sabe por dónde pasan”.

“Es tristísimo para una provincia que es riquísima y que está dentro de las más pobres. ¿De qué estamos hablando señores diputados, señores senadores y señor gobernador? No está bien, hay que ordenar y trasparentar lo que se hace para hacerlo bien de una vez por todas, la población así lo está pidiendo. Esto debe cambiar”, cuestionó.

Sobre la falta de investigación, apuntó que “si se resolvió en un día, no puede haber investigación; hubo un cambio de rumbo, hubo un arreglo claramente, y los diputados pasaron de una idea cambiaron a otra idea y van por otro carril”.

Sobre esto, criticó al oficialismo que en su discurso pregona transparencia y ahora no lo demuestra: “En general uno supone que en cada cambio de gobierno habrá mejoras, pensando especialmente en la población, en la ciudadanía que quiere ver que ese camino se traza claramente, y cuando no hay trasparencia que la gente empieza a no confiar. Y son todos iguales, no hay una diferenciación, y lo que uno piensa es que seguimos en un camino de arreglos con beneficios para ellos y no para la ciudadanía. Cuesta mucho transformar la realidad, uno trabaja todos los días, hoy estoy desde las 5 de la mañana levantada para poder cumplir con todos los requisitos que uno tiene que cumplir para llevar una empresa adelante y del mismo modo como ciudadana, y nos encontramos con que no se cumple para todo el mundo igual”.

Consideró que “es muy penoso” que todas las irregularidades que se denunciaron queden como antecedente para que cualquier magistrado o funcionario pueda hacer lo mismo. “Lo que más tengo es tristeza, porque estábamos esperando otra respuesta de los diputados, que además primero estaban en un sentido y después cambiaron. No se puede trabajar así, nosotros necesitamos respuestas en el sentido de la trasparencia, de la tranquilidad, de la riqueza, de ir en un sentido que engrandezca a la provincia, no que vaya para atrás”.

De todos modos, Cian dijo desconocer los motivos de ese cambio de postura y esos posibles acuerdos: “No lo sé, y uno se pregunta constantemente porqué suceden estas cosas, cuál es el motivo. ¿Hay temores? ¿Hay facturas que pagar? ¿De qué se trata esto? Tampoco lo sé. Seguramente lo vamos a saber con el paso del tiempo”.

Ante ello, advirtió: “Nosotros como ciudadanos comunes vamos a seguir insistiendo y vamos a estar cada vez más presentes mirando todo lo que hay que mirar para que la provincia tome el camino que tiene que tomar. Entre Ríos es una provincia muy rica y la gente tiene un sentido de pertenencia muy grande; al túnel (subfluvial) recién lo tuvimos en el año 1969, éramos como una isla de buena gente que hacía esfuerzos para estar bien y de pronto estamos entre las provincias más pobres de la Argentina. Es una locura. Hay que virar al sentido que corresponde y eso es lo que vamos a tratar de hacer”.