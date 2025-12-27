Sigue la actividad por el torneo femenino de la Copa Entre Ríos

La actividad de la tercera fecha de la Copa Entre Ríos femenina comenzará este sábado.

Este sábado comenzará la tercera fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino. A partir de las 21, el club La China de Concepción del Uruguay recibirá a Independiente de Gualeguaychú. Será el único partido del sábado, pero dará continuidad al fútbol femenino en el certamen.

Esto se debe a que recién el viernes finalizó la disputa de la segunda fecha del torneo, postergada por el mal tiempo del fin de semana pasado en la provincia. En ese último encuentro, Caballú de La Paz venció a Barrio Sud de Villaguay por 5-0.

Por ese partido es que se postergó la actividad para Caballú y San Benito Paraná, que todavía no tienen fecha confirmada para su encuentro por la tercera fecha. Mientras el conjunto paceño se encontraba disputando ese partido, San Benito definió la Liga Paranaense de Fútbol femenino, en la que se consagró campeón.

Más allá de eso, la mayor parte del resto de la actividad correspondiente a esta tercera fecha se dará el domingo, día en el que se disputarán cuatro partidos. El lunes habrá un solo partido: Barrio Sud recibirá a Malvinas en Villaguay.

Fixture | Fecha 3 | Copa Entre Ríos

-Zona 1:

Lunes 29/12:

21: Barrio Sud (Villaguay) - Malvinas (La Paz).



A CONFIRMAR:

San Benito Paraná - Caballú (La Paz).



-Zona 2:

Domingo 28/12:

17: Santa María de Oro (Concordia) - Atlético Nueva Vizcaya.

19: Los Teros (Feliciano) - Santa Rosa (Chajarí).



-Zona 3:

Domingo 28/12:

20: Sportivo Peñarol (Rosario del Tala) - Deportivo Urdinarrain.

Libre: San José.



-Zona 4:

Domingo 28/12:

18: La Higuera (Concepción del Uruguay) - Juventud Unida (Gualeguaychú).

Libre: Gimnasia (Concepción del Uruguay).



Zona 5:

Sábado 27/12:

21: La China - Independiente (Gualeguaychú).

Libre: Atlético Uruguay.