Franco Colapinto paseó por Buenos Aires y se fotografío con vecinos

Este sábado al mediodía comenzaron a viralizarse imágenes de Franco Colapinto, que sorprendió a los vecinos de San Andrés de Giles al ingresar a una carnicería junto a su padre. El look hogareño del piloto de Fórmula 1, vestido con ropa casual y alpargatas, además de la compañía de su padre humanizaron su figura.

Luego de elegir los cortes de carne junto a Aníbal (Colapinto, su padre) el piloto se fotografió con el carnicero del lugar. Al salir del local fue sorprendido por varios vecinos de la zona que también se tomaron fotografías con el conductor de Alpine.

Franco Colapinto junto a Aníbal, su padre, en una carnicería de San Andrés de Giles.

Las imágenes revolucionaron la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, ubicada a apenas 60 kilómetros de Pilar, lugar natal del piloto. Con poco más de 26 mil habitantes, es una ciudad acostumbrada a un movimiento tranquilo, poco habitual para una figura de talla mundial como Colapinto.

Poco importaron los más de 30° en la localidad bonaerense. Aunque es evidente el calor de todos en las fotografías, el piloto de Fórmula 1 se detuvo a intercambiar un par de palabras con todos aquellos que pasaron por el lugar.

Familias y vecinos de San Andrés de Giles que vieron al piloto le pidieron un momento para una fotografía.

Duro desafío

Estos momentos de descanso en su país son los últimos para el piloto argentino que sabe que tendrá un gran desafío en 2026. Con el cambio de reglamento en la Fórmula 1 y la extensión en el tiempo para las pruebas del vehículo que consiguió Alpine, se espera que la escudería tenga un mejor resultado. Habiendo renovado contrato para 2026, el argentino deberá mostrar los resultados que por distintos motivos no se dieron durante 2025.

Será su primera temporada como piloto titular de una escudería en la máxima categoría automovilística a nivel global y tendrá la chance de demostrar aquello por lo que llamó la atención durante su irrupción en Williams durante 2024.