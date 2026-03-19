Selección: los motivos por los que Scaloni no convocó a “Licha” Martínez, Lautaro y Lo Celso

El entrerriano Lisandro Martínez se recupera de una lesión y no fue citado por Lionel Scaloni.

A pocos meses del Mundial, el cuerpo técnico nacional confirmó que tres de sus pilares, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, quedaron desafectados de la convocatoria para el próximo amistoso de marzo debido a problemas físicos originados en sus clubes europeos.

En cuanto al gualeyo Lisandro Martínez volvió a sentir una molestia recurrente en el sóleo. Cabe recordar que Licha viene de un 2025 complejo tras su rotura de ligamentos cruzados, y esta nueva alerta en el Manchester United obliga a Scaloni a buscar variantes en la zaga central.

En tanto, Giovani Lo Celso sufrió una lesión miotendinosa que lo dejará fuera de las canchas por al menos tres semanas.

Por su parte, el capitán del Inter, Lautaro Martínez, padece una distensión en el sóleo de su pierna derecha. El delantero venía arrastrando una seguidilla de partidos importante en la Serie A y la Champions League.

Ante este panorama, el cuerpo médico de la AFA y el club italiano acordaron que el bahiense realice la recuperación en Europa para evitar un viaje transatlántico que agrave el cuadro.