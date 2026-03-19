Tini Stoessel lanza “Dos amantes” con un videoclip repleto de figuras argentinas

La cantante argentina Tini Stoessel volvió a generar impacto con el lanzamiento de su nueva canción “Dos amantes”, acompañada por un videoclip que reúne a destacadas figuras del espectáculo y el deporte.

El estreno, que ya genera expectativa en redes sociales, cuenta con participaciones de alto perfil como Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, además de otros artistas populares. La presencia de estas personalidades convirtió al video en un verdadero fenómeno antes incluso de su lanzamiento completo.

El clip propone una narrativa en la que distintos personajes reciben un misterioso sobre, funcionando como hilo conductor entre las escenas. La historia comienza con Susana Giménez en un bar, continúa con otras figuras del ambiente musical y culmina con una aparición conjunta de De Paul y Messi, uno de los momentos más comentados por los fans.

El lanzamiento llega en un momento de alta exposición mediática para la artista, quien se mantiene como una de las principales referentes del pop argentino. Con esta nueva producción, Tini apuesta a un formato audiovisual ambicioso, combinando música, storytelling y la participación de celebridades para amplificar el alcance de su obra.

“Dos amantes” forma parte de la nueva etapa musical de la cantante y se perfila como uno de los estrenos más resonantes del año en la escena local.

Fuente: TN.