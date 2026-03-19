Básquet: la FBER iniciará el domingo el trabajo selectivo para la categoría Mini

En las instalaciones de Talleres se abrirá el proceso selectivo de la FBER en la rama feminina.

La Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER) pondrá en marcha este fin de semana la etapa selectiva con el objetivo de conformar sus representativos femeninos en categorías formativas. El proceso comenzará este domingo 22 en la ciudad de Paraná, con una jornada de entrenamientos en doble turno destinada a jugadoras de Paraná, Santa Elena y La Paz, pertenecientes a la categoría Mini (U11).

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Club Talleres de Paraná a partir de las 10, en el marco de un programa de observación y seguimiento que busca detectar y potenciar talentos con vistas a la conformación de la preselección provincial. La jornada contará con la presencia de la entrenadora de selecciones femeninas FBER, Fernanda Joannas, quien estará acompañada por las entrenadoras Sofía Wolf y Camila Carrero, junto a los entrenadores Alexis Milesi y Darío Albornoz.

Cabe destacar que esta convocatoria tendrá continuidad en distintas ciudades de la provincia, incluyendo Concordia, Concepción del Uruguay, Colón y Gualeguaychú, donde se replicarán instancias similares con jugadoras de Asociaciones locales. Este proceso forma parte de la planificación de la Federación con vistas al calendario nacional 2026, que marcará el regreso de los Campeonatos Argentinos para las categorías Mini (U11) e Infantiles (U13).

En ese contexto, Entre Ríos afrontará una instancia de clasificación regional frente a los seleccionados de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, prevista para los días 27 y 28 de junio, en lo que será el primer desafío competitivo para las futuras selecciones provinciales.

Fuente y foto: FBER: