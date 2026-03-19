Experiencia inmersiva y participativa en La Hendija

"Proyecto Bautismo" y "¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?" se desplegarán en La Hendija Arte Contemporáneo.

Una propuesta artística colectiva, multidisciplinaria e inmersiva llegará este viernes a Paraná con una invitación poco habitual: dejar de ser espectador para convertirse en parte activa de la obra. Se trata de "Proyecto Bautismo" y "¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?", dos experiencias que dialogan entre sí y que se desplegarán en La Hendija Arte Contemporáneo.

La iniciativa propone un recorrido que comienza con un relato fotográfico, donde el público se encontrará —a modo de déjà vu— con imágenes que anticipan lo que sucederá luego en escena. La experiencia continúa en el Aula Taller con dos obras “deshabituantes” que combinan performance, teatro, ritual, biodrama, mapping y recursos audiovisuales, en un cruce rizomático entre artes visuales y escénicas.

Uno de los ejes es ¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?, una creación colectiva de Anakena Kastrup, Daiana Lezcano y Coty Carbone. La obra, concebida a partir de una versión libre del texto de la dramaturga chilena Carla Zúñiga Morales, propone una escena íntima y liminal donde dos mujeres exponen un silencio que busca ser exorcizado. La puesta se completa con visuales, iluminación y objetos de Pájaro Carreira, vestuario de Susana Leguizamón y un relato fotográfico de Victoria Yani.

Por su parte, Proyecto Bautismo se articula en torno a un monólogo que reflexiona sobre la moda, la expresión de género y las expectativas sociales. Su rasgo distintivo es la “Antesala Creativa”, un espacio donde el público participa activamente en producciones colectivas que abren el debate sobre la construcción de la identidad en un contexto atravesado por las lógicas del consumo y las redes sociales.

La obra cuenta con la actuación de Peque Galetto y dirección de Marisa Grassi, con aportes visuales de Desi Dee, diseño y comunicación de Belén Galetto y marketing digital de Fiorella Vever. La propuesta pone el foco en la escucha activa y empática como forma de atravesar y descomprimir los mandatos sociales contemporáneos.

La cita será el viernes 20 de marzo a las 20. La entrada es libre, con aporte voluntario, y las reservas pueden realizarse a través de los teléfonos 343 531-7876 y 343 4657154. Una oportunidad para experimentar el arte como proceso compartido y territorio en constante transformación.