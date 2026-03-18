Vida-Justicia-Derecho

“Allí, donde el derecho, allí nuestra patria” (1).

“No compartan la conducta estéril de los que son de

la oscuridad; más bien sáquenla a la luz” (2).

Después de las terribles dos guerras mundiales, que tuvieron su epicentro sobre todo en Europa, un grupo de intelectuales y referentes de instituciones religiosas, civiles y políticas elaboraron una base para que la vida, el bienestar y la justicia de todas las personas, sin diferenciar edad, nación o género, sean declarados “Derechos humanos”.

En estos días circuló en las redes la imagen del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, siendo bendecido por un grupo de pastores y pastoras evangélicas. “Rezo por tu gracia y protección sobre nuestras tropas y todos nuestros hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas” afirmaba uno de los ministros haciendo directa alusión a la guerra que desató este líder en medio oriente (3).

Cómo pastor y como teólogo rechazo rotundamente este gesto, ya que es un evidente apoyo a la violenta gesta desatada hacia una parte de la humanidad que no confiesa la misma fe que dice defender este país.

Celebro y adhiero totalmente a las expresiones del papa León XIV Afirmando que a las guerras no se las pude bendecir ya que “La guerra no es santa” y siempre que haya violencia es diabólica (4).

Es cierto que el mismo san Pablo, quién nos invita a despejar a las oscuridades, pide que oremos por las autoridades, pero esto no significa aceptar, adherir y dejar pasar cuando sus actos de gobierno exceden o atacan a la vida, a la justicia y a los derechos. Las autoridades se deben, ante todo, a respetar y ahondar el esquema de gobierno basado en el sistema democrático.

En Córdoba estamos recibiendo noticias del Equipo Argentino de Antropología Forense que está descubriendo e identificando restos de cuerpos de desaparecidos en el predio del Ejército camino a Carlos Paz. En los últimos días se han encontrado restos de doce personas, más allá de las que ya se hallaron en búsquedas anteriores, e identificadas siete de ellas. Restos humanos, que se estaban dispersadas dentro del predio de lo que fuera el centro de detención clandestino La Perla. Remanentes desmembrados para ocultar no solo los cuerpos y la identidad sino sumir en la oscuridad actos, hechos y la historia de personas del país y de un momento de la humanidad. Bajo el mando del general Benjamín Menéndez el Tercer Cuerpo del Ejército no solo ha torturado, asesinado y hecho desaparecer a las víctimas, sino que luego sobre esto, han intentado hacer desaparecer las evidencias removiendo la tierra con los cuerpos desmembrados desparramándolos por el terreno. No me queda más que condenar y afirmar aquello que afirma nuestro acápite: “Todo sale a la luz”.

Celebro el trabajo de forenses y del Estado que, más allá de los signos políticos, debe acompañar, establecer las reglas y las normas, proveyendo las herramientas, para que los derechos a la identidad y a una despedida digna de los familiares fallecidos sea un derecho. La búsqueda de los desaparecidos por la dictadura y el esclarecimiento de las responsabilidades debe continuar, hoy menos que nunca podemos darnos el lujo de puntos finales o indultos. Tampoco debe cesar la identificación de los niños sustraídos, devolviéndoles la verdadera identidad.

Debo dejar en claro que escribo esto porque me debo al compromiso asumido en la ordenación pastoral. Es dejar en claro que, así como en el año 1948, aún hoy la vida, la identidad y la justicia siguen siendo derechos básicos indiscutibles.

Referencias

1) Federico Schiller, escritor y poeta en Macbeth V,2 (Lenox) Extraído de Knaurs Zitatenschatz Área Verlag 2003 pág. 324.

2) Carta de San Pablo a los Filipenses (cap. 5, vs. 9) Biblia, versión 'Dios habla Hoy'.

3) Revista Digital en: https://www.libertaddigital.com/internacional/estados-unidos/2026-03-06/ritual-en-la-casa-blanca-para-dar-fuerza-a-donald-trump-un-grupo-de-pastores-reza-con-sus-manos-sobre-el-presidente-7370164 /

4) https://www.canal26.com del 11 de marzo 2026.

(*) Waldemar Oscar von Hof es licenciado en Teología, escritor y pastor en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.