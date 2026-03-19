Salinas criticó fuerte a Milei: “Está manejando el país como si fuera un grupo empresarial”

La diputada provincial Liliana Salinas (LLA-Concordia) cuestionó duramente la gestión del Presidente Javier Milei en cuanto a su plan económico y a los escándalos de presunta corrupción como el caso $Libra. Valoró el diálogo con el gobernador Rogelio Frigerio y adelantó que no acompañará a LLA de cara a las elecciones de 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Salinas afirmó que el caso $Libra que apunta contra el Presidente le causa “preocupación” y evaluó que “más allá de que sea cierto o no, que mucho tampoco uno tiene que ser ciego en ciertas cosas, me avergüenza”.

“Nosotros empezamos a trabajar y la idea era traer otra política, otra cosa que no esté tan sucio, tan manchado, más allá de que todos tenemos nuestras cosas, somos personas, somos humanos y cometemos errores, pero lo nuestro era una política limpia. Hay muchas cosas que no me gustan, no me gusta cuando grita en el Senado, no me gusta cuando pasan estas cosas que manchan un gran sacrificio”, admitió.

“También yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que las personas que armamos La Libertad Avanza desde el día cero no estamos ninguno al lado de él como para acompañarlo y ayudarlo, y los que están hoy son personas que la oportunidad de la vida les dio estar ahí y no lo saben cuidar porque no valoran el sacrificio que hemos hecho unos pocos. Porque fuimos realmente unos pocos los que armamos La Libertad Avanza en todos lados. Entonces creo que tiene que ver eso con el hecho de que no se cuida la imagen y no se cuidan los actos que hoy por hoy no son propios; cada acto que hacemos nosotros representamos a un gran grupo que trabajó mucho para que esto se arme”, explicitó.

En ese marco, mencionó que los dirigentes entrerrianos que fueron candidatos y trabajaron en el armado de La Libertad Avanza en la provincia “hoy no están; no están a nivel nacional ni provincial. A nivel provincial un poco también era la falta de conocimiento, de ver quién podía, quién no, quién tenía plata para pagarse los gastos, porque nosotros empezamos totalmente de cero, cada uno pagaba su gasto. Todo eso tenía que ver mucho con el armado más provincial, que fue un armado muy casero, empezamos de cero, no había nada. A nivel nacional, también hay mucha gente que no está hoy y que hizo un gran sacrificio, que eran las personas que iban, que venían y que, de alguna manera, cuidábamos, protegíamos y estábamos muy pendientes del cuidado de la imagen de Javier. Todo lo que eran los actos y en las caminatas era una puesta de escena que armábamos nosotros mismos porque sabíamos que eso era lo que llamaba la atención, todo eso se armaba, nada era real, todo se armaba para que produzca lo que lo que produjo en las personas, que era llamar la atención. El mensaje era real, todo lo que se decía era lo que sentíamos, lo que queríamos, pero tratábamos de llamar la atención de la gente”.

Consultada por las denuncias que se efectuaron sobre cobro de dinero a cambio de candidaturas y cargos, Salinas aseguró que “eso se malinterpretó, porque desde un primer momento en que se armó y empezamos con la idea de armar La Libertad Avanza, Javier siempre fue muy claro y nos dijo que cada uno de nosotros tenía que bancarse su propia campaña porque no había plata de otro lado. Todos sabíamos que era así y después en cada uno de los grupos hacíamos pozos en común y pagábamos entre todos, eso era lo que pasaba; no teníamos solvencia económica de otra manera de dónde sacar así que cada uno de nosotros lo hizo como pudo, pero no fue que se compraban lugares ni nada por el estilo”.

De todos modos, reconoció que “en muchos lugares el que tenía plata y ponía plata para la campaña, exigía un lugar en la lista. Es lógico eso y eso pasaba, pasó y va a seguir pasando, y también nos pasó a nosotros. Pero no es que se compraban lugares, sino que se malinterpretan las cosas y en esto tiene mucho que ver la falta de experiencia”.

En cuanto a la revelación sobre pagos que recibían Javier y Karina Milei de parte del trader Mauricio Novelli, el cerebro detrás de $Libra, la legisladora entrerriana dijo que “todo eso sale después; en su momento, cuando nosotros nos empezamos a involucrar eran muy honestos con nosotros y nosotros sabíamos que a lo que nos ateníamos y lo que teníamos que hacer, después salen estas cosas que no me consta que sea así o no, pero en el momento nosotros no lo supimos. Cada uno de nosotros siempre dijimos que nos bancamos cada cosa que hacemos, cada viaje, cada hotel, cada cartel que se hacía, todo lo pagábamos nosotros”.

“Pero siempre estuvo como que La Libertad Avanza muy cercana a todo lo que es el dinero y la adulteración de muchas cosas, como que siempre estuvo pegado a eso. No es lo mejor, pero lamentablemente siempre estuvimos. Y apenas al comienzo de la gestión, también empezó todo este caso $Libra, que nos desconcierta mucho a todos”, planteó.

En este contexto, criticó también que “muchos ya casi ni hablan de La Libertad Avanza, ni se hacen llamar más libertarios, ya nadie más sale a pelear por Milei, ya no hay más en los recintos gritando sobre Milei. Creo que soy la única que sale a hablar de Milei, bien o mal, y que reconozco que es la persona que me ayudó a llegar donde estoy”.

En cuanto al armado para las elecciones del año próximo, ratificó que “no será al lado de Milei” y adelantó: “Me gustaría trabajar más la provincia que a nivel nacional, más allá de que son elecciones que una lleva a la otra, me gustaría más actuar en la provincia. Es como que todavía tengo el cansancio del 2023, me saturó mucho eso, caminé mucho la provincia y el país porque los viajes a Buenos Aires y a otros lados, a Santa Fe, a Chaco, a Misiones, íbamos a todos lados porque éramos las mismas personas las que armábamos todo, y donde iba Javier íbamos todos. Fue mucho el sacrificio que se hizo. Me acuerdo viajar 19 horas en un solo día, y no sé si lo volvería a hacer hoy. Sí voy a dedicarme mucho al trabajo provincial, al territorio, que lo sigo haciendo hoy siendo diputada porque me gusta y porque tengo palabra, pero no tengo todavía una referencia. Sí sé que hay cosas que no me gustan, que son una falta de respeto, como los gritos en el recinto, que me parecen una falta de respeto total a los argentinos. Entonces hay cosas que no me gustan, no era lo que yo quería, soy agradecida a Javier, por supuesto, pero yo también lo trabajé, trabajé mucho, así que a mi lugar me lo gané”.

Consultada sobre la relación con el gobernador Rogelio Frigerio, Salinas dijo que “está todo muy bien. Él es una persona que tiene muy buena relación con todos nosotros, cualquiera sea el lugar del que vengamos, él tiene una buena relación. Después depende de nosotros, es muy individual nuestro trabajo, depende mucho de cada uno de nosotros cómo trabajemos y el diálogo y la cercanía que tengamos con él. Yo de mi parte trabajo muy cercana y con mucha comunicación, le comento lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, si tengo su apoyo, si no tengo, trato de llevar una conducta de política muy similar a la de él, porque no le juego en contra, porque me parece que es lo mejor para la provincia llevar una línea, y lo que no me gusta o lo que a mí me parece que no está bien, se lo digo, en privado lo charlamos y hacemos un consenso de eso entre todos”.

Respecto del proyecto de reforma previsional, aseguró que fue “una de las personas que estuvo desde un primer momento convocada por el mismo gobernador” y consideró que “todavía es un tema que va muy lento, tenemos apenas un borrador que no te dice nada así que todavía no lo hemos empezado a charlar en comisión en profundidad. Nosotros estamos armando nuestro propio borrador para poder trabajarlo en comisión y decir lo que nos parece que está bien y lo que no”.

Consultada sobre el ánimo político de la gente de Entre Ríos en relación a la política en general, Salinas definió que “la gente sigue muy ilusionada; hay dos divisiones, dos maneras de pensar de la gente muy definida: está la gente que está bien y la gente que no está bien, entonces te encontrás con esos dos panoramas. Cuando salís hay una realidad que hay muchos lugares que se están cerrando, falta mucho trabajo en todos lados, y no es por la falta de presencia de nosotros es que no se están dando las condiciones para eso, y es muy difícil llevarle a la gente la tranquilidad de que estamos trabajando”.

“Yo trato de remendar muchas situaciones, sin dudas, y el que llega a nosotros se va a ir siempre con una respuesta, pero el que no tiene llegada a nosotros es muy difícil. Por eso hago mucho territorio también, para que la gente sepa que sigo siendo la misma líder, que sigo teniendo el mismo contacto, que me pueden ubicar y sé que puedo dar una mano desde acá. Pero es muy difícil, es muy complejo y esto viene en todo el país. Pero lo que más me preocupa es la falta de trabajo, la falta de aumentos de salarios. Hace un año que la gente cobra lo mismo y todo ha subido un montón, entonces hoy no llegás de ninguna forma. Hay gente que tiene un trabajo medianamente fijo, deja algunas cosas de lado, prioriza otras y lo remienda, pero también hay gente que realmente no tiene trabajo y en las calles se ve a la gente en la basura, la verdad que eso molesta y duele. Y me siento responsable de eso también”, describió.

En ese marco, refirió que “siempre con el plan económico de Javier dijimos que era algo que se iba a implementar muy de a poco porque era un cambio muy rotundo para la Argentina, que la Argentina no estaba preparada para eso, que las provincias no estaban preparadas para eso y después al comienzo de la gestión muchos de los que armamos el plan económico con él, vimos que se tomó por otro lado y se empezó como a castigar. Se veía como que nos estaba castigando el Presidente a los argentinos, y está conduciendo el país –y muchos me van a criticar por esto-, pero está manejando el país como si fuera un grupo empresarial donde los que más tienen son los más favorecidos y los que estamos más abajo somos realmente perjudicados y no se está viendo esa realidad. Estoy hablando del nivel nacional, porque tampoco hay una sola persona a nivel nacional que salga a recorrer el país y le lleve la real información al Presidente. No recibimos una persona del gobierno nacional en las provincias, y los diputados y los senadores nacionales dejan mucho que desear, sin duda”.