Kicillof comienza con el armado político de cara al 2027 y busca ser referente de la oposición a Milei

Axel Kicillof comienza a construir su armado nacional. Este jueves el gobernador bonaerense desembarca en la Ciudad de Buenos Aires para lanzar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación que lidera. Mientras, a su alrededor, el panperonismo se encuentra en estado de asamblea permanente, reuniéndose con radicales, ex PRO y hasta ex libertarios con el objetivo de construir un gran frente anti-Milei. Kicillof busca mandar un mensaje: es con todos, sí, pero con un programa y un liderazgo. Un liderazgo que pretende para sí antes de que finalice 2026.

El gobernador no habla en primera persona, nunca dice “yo, el candidato”, pero esta semana comenzó a moverse como tal. Primero en La Plata, con el lanzamiento de un centro de estudios que funcione como usina de pensamiento para confrontar con Javier Milei, y ahora en la Ciudad de Buenos Aires. No lo dice él, pero lo dicen por él: tiene un plan para ser candidato a presidente pero, según advierten sus armadores, no es momento aún para hacer anuncios. Que lo hagan otros.

“Dejemos de tener un gobierno que recite lenguas extrañas y que venga un candidato a presidente para que lleve lenguas criollas a toda la Argentina y ese candidato a presidente se llama Axel Kicillof”, exclamó el intendente de La Plata, Julio Alak, el martes, durante el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro. Alak es uno de los dirigentes del MDF que está en campaña para ser candidato a gobernador bonaerense, pero no el único: Kicillof sabe que necesita tener un candidato propio para competir en Provincia de Buenos Aires si quiere ser candidato a presidente, pero hay varios en carrera.

Uno es Alak, uno de los más leales intendentes del MDF, pero también está Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense y uno de los principales interlocutores políticos de Kicillof con La Cámpora. También aparece Mariel Fernández, intendenta de Moreno, quien lanzó el lunes su espacio político llamado “Reconquista” con presencia de dirigentes de todas las tribus peronistas. Con la expectativa de emerger como posible candidata de unidad, Fernández convocó, con ayuda de Leo Grosso, a referentes del kicillofismo, como “Carli” Bianco; de La Cámpora, como Mariano Recalde o Mayra Mendoza, y de cristinistas con terminales en el MDF como Eduardo Valdés, publicó elDiarioAR.

“Axel está obligado a tener candidato propio para demostrar su autonomía, necesita que su candidatura a presidente tenga una marca propia”, explica un armador del kicillofismo como quien señala el próximo paso a seguir del plan Kicillof 2027. Si el año pasado el objetivo había sido diferenciarse de Cristina Fernández de Kirchner, desdoblar la elección y disputar la presidencia del PJ bonaerense, el paso siguiente es elegir al sucesor en PBA. Si no es de unidad, al menos para competir con el candidato de La Cámpora –Federico Otermín ya comenzó a recorrer la Provincia– y de Sergio Massa (que podría ser él mismo).

En paralelo a la designación de un sucesor, Kicillof tiene otro desafío: organizar la elección bonaerense. Un punto que, hasta ahora, promete ser más conflictivo que la designación de un candidato. Los intendentes del MDF le están pidiendo dos cosas a Kicillof: que impulse la reelección indefinida en la Legislatura y que vuelva a desdoblar la elección bonaerense en 2027. Dos puntos que, por motivos distintos, ya están generando rispideces con el cristinismo.

En el caso de la reelección indefinida, un reclamo de los intendentes desde 2016 –cuando María Eugenia Vidal, con ayuda de los votos de Massa, limitó el número de mandatos para los jefes comunales a dos–, el problema radica en las repercusiones políticas. En el cristinismo advierten que si Bianco quiere avanzar con la reforma política necesitará de los votos de La Libertad Avanza. Y que la única manera de conseguirlos sería aprobando la Boleta Única de Papel en PBA. “Y con la BUP y el desdoblamiento perdemos la elección”, advirtió una referente bonaerense del cristinismo.

En el caso del desdoblamiento, en cambio, las aguas están más divididas. Aún dentro del kicillofismo. Hay un sector que teme verse reflejado en el espejo de 2023, cuando Sergio Massa perdió la posibilidad de ganar en primera vuelta por 3 puntos. “El desdoblamiento de los gobernadores fue determinante. Y en un ballotage no sabemos quién gana”, argumentó un dirigente de peso del peronismo bonaerense.

La mayoría del MDF, sin embargo, opina que una victoria en Provincia de Buenos Aires sería un espaldarazo para la elección presidencial. Principalmente porque, más allá de los intentos de Kicillof por desembarcar en todas las provincias del país y convertirse en el líder del panperonismo para 2027, nadie en el MDF cree que podrá tener el poder suficiente para ordenarle al resto de los gobernadores que no desdoblen.

“Si desdoblás te garantizás primero la Provincia y los municipios, y de ahí podes ir con más fuerza para lo otro. Ahí el discurso es solo uno y es la propuesta ampliada para hacerle frente a Milei, por fuera del kirchnerismo”, explica un armador del MDF.

Es con todos

En el PJ porteño observan con atención los movimientos de Kicillof: por más que el gobernador no mandó candidatos para disputar las autoridades en CABA, como sí hizo en PBA, en el peronismo porteño toman nota del acto de lanzamiento del MDF en el Teatro Picadero este jueves. No creen que Kicillof vaya a ir por el PJ, pero relojean sus movimientos y el de sus delegados, como el ministro de Producción, Augusto Costa, y de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque.

El acuerdo entre Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, y Juan Manuel Olmos fue postergar la designación de las nuevas autoridades hasta fin de año para evitar peleas internas. A diferencia de PBA, sin embargo, el PJ porteño está más ordenado, como se vio durante el armado de listas nacionales. Eso sí: nadie espera que ni Recalde ni Olmos estén presentes el jueves en el Teatro Picadero.

Mientras Kicillof lanza su proyecto presidencial, el resto del panperonismo se mantiene activo, activando charlas y reuniones con diferentes sectores opositores al gobierno de Milei. El caso de Miguel Ángel Pichetto, que se reunió con CFK hace un mes en su departamento sobre la calle San José, es el más paradigmático, pero no terminó ahí. El propio Pichetto se reunió ayer con Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados de Macri, y Carlos Kikuchi, el ex armador nacional de Milei durante la campaña presidencial. Horas antes había dialogado también con la mano derecha de Kicillof, Bianco.

Massa, que se mueve en silencio, también hace lo propio. No solo tiene un vínculo de larga data con Monzó y Nicolás Massot –otro ex macrista que está armando junto al pichettismo–, sino que dialoga seguido con algunos dirigentes del radicalismo porteño, que también están pensando su futuro político para 2027. Hasta Horacio Rodríguez Larreta deslizó, en diálogo con Gelatina, que podría participar de un armado con el peronismo.

En el kicillofismo, sin embargo, advierten: “Todo el que quiera oponerse a Milei, bienvenido. Pero hay que concentrarse en la gente, no tanto en los dirigentes”. Es con todos, señalan, pero con un programa político previo y una conducción; en su caso, la de Axel.