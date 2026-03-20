TC: Ardusso visitó al “Gurí” Martínez en Paraná y se probó la butaca del Mustang

El piloto Facundo Ardusso visitó el taller del Gurí Martínez Competición en Paraná para probarse la butaca del Ford Mustang con el que hará su estreno en la próxima fecha del Turismo Carretera. El piloto santafesino se prepara para la tercera carrera del torneo, que se disputa el 28 y 29 de marzo en Centenario, Neuquén, y despidió a Chevrolet luego de casi tres años sin lograr victorias.

El de Las Parejas trabaja junto a la estructura entrerriana para llegar en óptimas condiciones al trazado neuquino. “Ya me incorporé al equipo y estamos trabajando en el diseño del auto con mis publicidades y las del Gurí para poder presentarlo lo antes posible en las redes sociales –le contó Ardusso a la ACTC–. Ya me acomodé la posición de manejo, así que está todo encaminado para hacer mi debut a partir de Neuquén”.

Ardusso utilizará el auto que dejó vacante Agustín Martínez luego de la primera fecha disputada en El Calafate y tras el anuncio de que dejaba el automovilismo profesional. Dentro del equipo, el Flaco compartirá techo con Mauricio Lambiris (viene de ser segundo en Viedma) y Nicolás Moscardini, ambos también con vehículos del óvalo.

La unidad cuenta con la atención técnica de Federico Raffo y los motores de Ariel Martínez. El objetivo principal de este cambio es volver a los primeros planos, ya que el piloto no logra una victoria desde el 19 de noviembre de 2022 en Toay, donde triunfó con un Torino del Maquin Parts Racing.