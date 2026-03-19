Colón avanza con el Plan Municipal de Pavimentación y están en marcha obras previas

Los trabajos de entubado y cordones cuneta se harán en calles Peyret y Gaillard para poder avanzar con el asfaltado.

La Municipalidad de Colón comenzó con trabajos para una nueva etapa del Plan Municipal de Pavimentación, a través del cual ya se ejecutó recientemente el asfaltado en caliente de Alberdi, boulevard Sanguinetti y Chacabuco con fondos propios del aporte de los vecinos.

Ahora, las tareas se realizan sobre Peyret desde Bolívar, con red de agua por vereda, obras pluviales y corrección de cordones cuneta, para la obra de pavimento articulado (adoquines) que se realizará hasta Gaillard, como así también una cuadra de Gouchón y el sector frente al palacio de Turismo.

Posteriormente, se iniciarán los trabajos previos correspondiente a la tercera etapa del plan de pavimentación en Gaillard y Primera Junta y en Gaillard y Maipú, que permitirán avanzar con obras de asfaltado.

Estas importantes mejoras urbanas forman parte de un plan que será ejecutado en 2026 y que también incluye la puesta en valor integral de espacios públicos como la plaza Washington, la nueva 12 de Abril y la costanera Quirós.