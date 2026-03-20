Con la presentación del trío 3chan, inicia la temporada de la Jam de Jazz

El ciclo de encuentros musicales dedicados al jazz retomará su actividad este viernes 20 de marzo a partir de las 21 en el espacio cultural ubicado en la intersección de las calles Presidente Perón y Villaguay de la ciudad de Paraná. Tras un receso durante la temporada de verano, los organizadores anunciaron el inicio del calendario 2026 con una jornada que contará con la apertura del trío 3chan, integrado por los músicos Manu Ponzo, Gianluca y Lucas González. El primer encuentro del año propone reactivar un punto de reunión entre los artistas locales y el público interesado en el género.

Para esta nueva etapa, la gestión del espacio puso énfasis en el cumplimiento de los horarios programados con el fin de respetar tanto la labor de los intérpretes como la puntualidad de los espectadores. El inicio de la música en vivo está fijado para las 21, momento en el que el grupo 3chan dará comienzo a la sesión que posteriormente derivará en una jam abierta para otros instrumentistas que deseen sumarse a la propuesta.

Además de la propuesta musical, el recinto contará durante toda la noche con un servicio de cantina que ofrecerá precios accesibles.

Los organizadores señalaron que, si bien la entrada no tiene un costo fijo, el aporte económico de los presentes es fundamental para el mantenimiento técnico del equipo de sonido y la logística general que implica sostener una programación semanal de estas características en la capital entrerriana.