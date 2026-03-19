Álvaro Merlo y la campaña de La Unión de Colón: “Todos tenemos muy claro el objetivo”

El base y capitán de La Unión de Colón, Álvaro Merlo, analizó la actual campaña del equipo en la Liga Argentina de Básquet y destacó que “el balance es positivo” durante esta campaña. Además de analizar lo que va de la fase regular, destacó la intensidad del equipo y el nivel colectivo. “Todos tenemos muy claro el objetivo y eso nos mantiene enfocados por el mismo camino”, indicó.

En primera instancia optó por hacer un análisis de lo que viene siendo esta fase regular para su equipo, y dijo: "El balance es positivo. En la primera parte, en el 2025, el equipo fue construyendo una identidad y encontrando regularidad. Con una estructura de algunos jugadores de la temporada pasada y los que llegamos para esta". En ese sentido, el base agregó: "Hubo un proceso de adaptación y crecimiento que nos permitió cerrar bien el año. En este inicio de 2026 se nota un equipo más consolidado, que se hace fuerte de local y que demostró poder ganar también en la ruta, algo que hoy se ve reflejado en la tabla".

En cuanto a las características y virtudes con las que cuenta el Rojo colonense, comento, "Somos un equipo intenso, que defiende duro y que en ataque intenta jugar de manera colectiva. Tenemos una rotación larga y además, todos tenemos muy claro el objetivo y eso nos mantiene enfocados por el mismo camino".

Pasando al plano de las expectativas, y sabiendo cuáles son los objetivos impuestos desde un principio entre el club, cuerpo técnico y los jugadores, afirmó que el equipo estaba cumpliendo con ello y eso era algo positivo que además se veía reflejado en el acompañamiento de la gente donde cada partido de local se podía disfrutar a cancha llena. "Igualmente acá no te podes relajar y hay que seguir trabajando y construyendo para lo que se viene", aseguró.

Por un tiempo, La Unión tuvo problemas para encontrarse con el triunfo en ruta y el base reconoció que la clave estuvo en no perder la calma y seguir trabajando, sabiendo que dependía de ellos mismos y de la forma en que afrontaban cada juego. "Era cuestión de hacer autocrítica, seguir firmes, volver a ganar y a sentir buenas sensaciones como equipo. Es un torneo largo, estas rachas negativas pueden aparecer y la manera de salir es redoblando el esfuerzo y corrigiendo errores, sin desesperarse", sentenció el jugador.

Desde lo personal, el jugador expresó: "Me siento bien y muy cómodo en este regreso al club después de ocho temporadas y de mi experiencia fuera del país. Intento aportar desde el lugar que me toca, con experiencia y liderazgo. Al equipo lo veo motivado y al torneo muy parejo y competitivo, se nota mucho como subió el nivel respecto a años anteriores".

El conjunto colonense volvió a los entrenamientos luego de una larga gira dividida entre Bahía Blanca, Viedma y Mar del Plata, donde consiguió dos triunfos en cuatro partidos. Hoy ya está con la cabeza puesta en Ciclista Juninense a quien enfrentará el próximo lunes 23 para despedirse de la localía en la Fase Regular. Previo a su cierre, viajará en primer lugar a La Pampa para enfrentar a Pico y al día siguiente visitará a Centenario de Venado Tuerto para luego, aguardar por PlayOff y la definición del lugar que ocupará en la tabla.

Informe: Prensa La Unión (C)