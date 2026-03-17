Murió el hombre que fue baleado mientras cortaba el pasto en Concepción del Uruguay

El hombre que había sido baleado mientras realizaba tareas de corte de pasto en Concepción del Uruguay murió luego de permanecer varias semanas internado en estado delicado. La víctima había sufrido un disparo de escopeta que impactó en la zona de la columna y le provocó lesiones irreversibles que lo dejaron cuadripléjico.

El ataque ocurrió el 20 de febrero en la intersección de las calles Mitre y Lacava, cuando el hombre se encontraba trabajando en la vereda. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, un motociclista se acercó al lugar y efectuó varios disparos sin mediar palabra antes de escapar.

Tras el ataque, el herido fue trasladado de urgencia al hospital Urquiza, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció internado bajo seguimiento médico. Con el paso de los días su estado de salud se mantuvo crítico hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Una detenida y un sospechoso prófugo

En el marco de la investigación que se desarrolla en Concepción del Uruguay, días atrás se entregó Milagros Samantha Armella, de 22 años. La joven estaba prófuga y decidió presentarse ante la Policía luego de que se intensificaran los operativos de búsqueda.

Armella quedó detenida por disposición de la fiscal de la causa, María Becker, quien continúa al frente de la investigación judicial. La causa intenta establecer las responsabilidades de quienes habrían participado del ataque armado.

En tanto, según informó La Pirámide, permanece prófugo Germán Ezequiel Rossi, alias “Tara”, señalado por los investigadores como uno de los principales implicados en el hecho. Sobre él pesa un pedido de captura y las autoridades continúan con las tareas para dar con su paradero.

La causa podría cambiar de carátula

La investigación había sido iniciada como lesiones gravísimas debido al estado de salud de la víctima después del ataque. Sin embargo, tras confirmarse la muerte del hombre, la fiscalía deberá evaluar un posible cambio en la calificación del expediente.

Durante las primeras actuaciones en la escena del ataque, personal de Criminalística secuestró tres vainas servidas y un cartucho intacto. Esos elementos fueron incorporados a la causa como parte de las pruebas recolectadas durante las pericias.

Además, los investigadores analizaron cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir la secuencia del ataque. Mientras tanto, la Policía continúa con las tareas para localizar al sospechoso prófugo y avanzar en el esclarecimiento del caso ocurrido en Concepción del Uruguay.