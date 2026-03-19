Copa Sudamericana: los equipos argentinos conocieron a sus rivales

Este jueves se sortearon los grupos en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

Por sorteo quedaron definidos este jueves los grupos para la disputa de la próxima edición de la Copa Sudamericana, que comenzará la primera semana de abril y contará con la participación de seis equipos argentinos.

River compartirá grupo con Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela; Racing será cabeza de serie del grupo que conforma junto al Caracas venezolano, Independiente Petrolero de Bolivia y Botafogo de Brasil, mientras que San Lorenzo deberá medirse a Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.

Entre los demás equipos argentinos, Tigre compartirá con América de Cali de Colombia, Macara de Ecuador y Alianza Atlético de Perú, Deportivo Riestra se medirá con el Gremio brasileño, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay, mientras que Barracas Central jugará ante Olimpia de Paraguay, Vasco Da Gama de Brasil y Audax Italiano de Chile.

Además, en su segunda participación histórica en el certamen, Juventud de Las Piedras de Uruguay quedó en el cuarto bombo y compartirá zona con Atlético Mineiro de Brasil, Cienciano de Perú y Academia Puerto Cabello, de Venezuela, consigna NA.

Todos los grupos: