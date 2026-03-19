El gran regreso de Raphael a Buenos Aires: cuándo es y cómo conseguir entradas

El legendario cantante español Raphael regresará a la Argentina con su espectáculo “Raphaelísimo” en una noche que promete repasar más de seis décadas de trayectoria. La cita con los fanáticos será el próximo 17 de octubre en el Teatro Gran Rex. Las entradas estarán a la venta este viernes 20 a partir de las 10.

Las entradas para “Raphaelísimo” se consiguen únicamente por Tuentrada.com.

El músico aterriza en suelo porteño con el título de Persona del Año 2025, la máxima distinción otorgada por la Academia Latina de la Grabación.

La propuesta de Raphael con “Raphaelísimo” promete reunir los grandes éxitos que lo convirtieron en un ícono de la música española, como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche” y “Escándalo”, junto con las canciones de su más reciente álbum “Ayer... aún”, un homenaje a la chanson francesa que rinde tributo a figuras como Édith Piaf y Charles Aznavour.

Con su mística voz como guía, se espera un show que continúe cautivando a públicos de distintas generaciones, con un repertorio que combina clásicos y nuevas versiones.

La presentación en Buenos Aires contará con producción de Fenix Entertainment, una compañía global con más de 35 años de trayectoria y presencia en América Latina y Europa, dedicada a la producción de espectáculos musicales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.

Fuente: Noticias Argentinas.