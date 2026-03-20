Agenda por la Memoria: actividades para recordar la historia argentina

La agenda de actividades por la Memoria a 50 años del golpe cívico y militar se desarrolla hasta el jueves 9 de abril.

Hasta el 18 de abril

Centro Cultural Juan L. Ortiz

Biomemoria, cuatro historias de paraná

Instalación de temática histórica, centrada en la recuperación de cuatro biografías de paranaenses víctimas de la última dictadura cívico-militar argentina: Elsa Díaz, Mario Menéndez, Francisco Erbetta y Pichón Sánchez.

Hasta el viernes 20

Paraná Bus Turístico

Colectivo de la Memoria | "A 50 años del Golpe, Nunca Más"

Recorrido educativo y territorial por sitios emblemáticos de la ciudad de Paraná, vinculados al terrorismo de Estado | Actividad enmarcada en la Agenda M "Mujer, Memoria, Malvinas" de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), organizada en conjunto con la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto Paraná Turismo (Empatur), con acompañamiento de la Asociación de Ex Presos y Presas Políticas "La Solapa".

Punto de partida y llegada: Catedral Metropolitana.

Cronograma de salidas

Jueves 19 de marzo | 9

Jueves 19 de marzo | 16

Viernes 20 de marzo | 9

Viernes 20 de marzo | 16

Descripción del recorrido: se pasará por el Monumento a la Memoria en la Plaza Sáenz Peña, las unidades penales, la Base Aérea, el Hospital Militar, la Escuela "Álvarez Condarco", el Destacamento de la Policía Federal Argentina y el Museo Provincial de Bellas Artes.

Incripciones acá.

Jueves 19 de marzo | 10

Teatro Municipal 3 de Febrero

Jornadas x la Democracia

Obra de teatro para estudiantes.

Entrada libre con inscripción previa a visitasguiadasteatro3@gmail.com o juventudesparana@gmail.com

Jueves 19 de marzo | 18 a 21

Sabores de las Ferias - Florecen Pañuelos

Evento conmemorativo: Pañuelos de la Memoria

Organiza: PAN

Mercado Sud (Villaguay y Perón)

Jueves 19 de marzo | 20

Centro Cultural Juan L. Ortiz

Jornadas x la Democracia

Obra de teatro para estudiantes: Las Noras

Entrada libre para todo público. Intervenciones: Artistas para el pueblo | JAIMO | "Que florezcan mil poemas" a cargo de Rocio Lanfranco y Cristina Schwab

Jueves 19 de marzo | 20:30 a 23:30

CIC Este (Luis Chaile y Roque Sáenz Peña)

Memoria, Verdad y Justicia

Grilla de intervenciones artísticas y culturales:

-Baile de "El Grito Sagrado"

-Juventudes de la Municipalidad con intervenciones artísticas en pañuelos blancos

-Gastón Mena (nieto recuperado, narrativa sobre reconocimiento al trabajo de Abuelas Plaza de Mayo)

-Repertorio musical de Silvia Tajeira [Pianista y recitados]. Andrés Leiva [Rock Nacional]. Lihue Quiroga [Rock]. Sergio Turco Abdala [Musica Latinoamericana]. Osiri Ruso [Alusión a Pueblo Velezolano] Agustina Monzon [Canción de cánticos - Por un pañuelito blanco. En homenaje a las madres y abuelas de plaza de mayo] Perico Zapata [Detenido durante la dictadura militar y sostuvo la lucha en la zona de la Escuela Hogar]

Viernes 21 de marzo | 19

Activación de la muestra Biomemoria con performance, proyecciones, serigrafía en vivo y feria cultural.

Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250)

Lunes 23 de marzo |20

Sabores de las Ferias. "Jornada de resistencia cultural a 50 años del golpe"

Música, dibujantes en vivo, intervención de pañuelos.

Organizan: Parientes del Bar + Chavela

Feria Salta y Nogoyá

Jueves 26 de marzo | 10

Teatro Municipal 3 de Febrero

Jornadas x la Democracia

Obra de teatro para estudiantes: Caso Julia

Entrada libre con inscripción previa a visitasguiadasteatro3@gmail.com o juventudesparana@gmail.com

Jueves 26 de marzo | 20

Centro Cultural Juan L. Ortiz

Jornadas x la Democracia

Obra de teatro para estudiantes: Mar del Sur

Entrada libre para todo público. Intervenciones: Artistas para el pueblo | JAIMO | "Que florezcan mil poemas" a cargo de Rocio Lanfranco y Cristina Schwab

Jueves 26 de marzo | 20:30 a 22:30

CIC Este (Luis Chaile y Roque Sáenz Peña)

Cine debate

Proyección de la película Infancia clandestina (2012). Apta para +13 años. Acompañamiento del IAEER.

Jueves 9 de abril | 10

Teatro Municipal 3 de Febrero

Jornadas x la a Democracia

Obra de teatro para estudiantes: Cenizas quedan… siempre

Entrada libre con inscripción previa a visitasguiadasteatro3@gmail.com o juventudesparana@gmail.com

Jueves 9 de abril | 20

Centro Cultural Juan L. Ortiz

JORNADAS X LA DEMOCRACIA

Obra de teatro para estudiantes: Prontuario

Entrada libre para todo público. Intervenciones: Artistas para el pueblo | JAIMO | "Que florezcan mil poemas" a cargo de Rocio Lanfranco y Cristina Schwab