Jurado popular de Concordia declaró culpable a un hombre que mató a balazos a otro

Luego de dos jornadas de debate, un jurado popular reunido este miércoles en Concordia declaró culpable a Eduardo Fabián Pereyra, por considerarlo autor del asesinato de Paulo Gómez, ocurrido el año pasado en Villa Busti.

Pereyra, quien se encuentra alojado en la Unidad Penal N°3 fue hallado responsable del delito de Homicidio Simple, que contempla una pena que va de los ocho a los 25 años de prisión.

El homicidio de Gómez ocurrió durante la madrugada del 14 de febrero de 2025. La víctima fue atacada a balazos en cercanías de calles Belgrano y Augusto Niez en el barrio Villa Busti. Tras el ataque, el hombre de 43 años fue trasladado de urgencia al Hospital Masvernat, donde fue operado pero falleció horas más tarde.

En tanto, Pereyra estuvo prófugo durante tres días hasta que lo capturaron. Desde ese momento, está alojado en el penal concordiense cumpliendo arresto preventivo.

Conocido el veredicto del jurado, reunido en la sede de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía, el juez técnico y vocal del Tribunal Juicio y Apelaciones de esa ciudad, Aníbal Lafourcade, anunció que la audiencia de cesura se realizará el miércoles 15.

Ese día, a las 11, en los Tribunales de Concordia las partes tendrán que exponer sus argumentos sobre la pena que debería cumplir Pereyra.

Además, el juez Lafourcade dispuso que, hasta que se conozca su sentencia, el imputado siga cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Número 3 de Concordia.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal José Arias, en tanto que los abogados Pablo Palacio y Osvaldo Sarli asistieron a Pereyra.

Fue el juicio por jurados número 157 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal en la provincia.