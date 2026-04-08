San Lorenzo no pasó del empate ante Recoleta en su debut por la Copa Sudamericana

En suelo paraguayo, el Ciclón igualó 1 a 1 en el estadio Defensores del Chaco. (Foto: CASLA)

San Lorenzo empató 1-1 ante Deportivo Recoleta, como visitante, en su debut por la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez mostró altibajos en su funcionamiento en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y no pudo superar a un rival que disputaba su primer partido internacional.

El marcador se abrió temprano, cuando Allan Wlk aprovechó un desajuste defensivo y puso en ventaja al conjunto paraguayo. La reacción de San Lorenzo no se hizo esperar: a los cuatro minutos, Rodrigo Auzmendi culminó una jugada colectiva tras un pase de Alexis Cuello y estableció la igualdad. El resto del primer tiempo mostró a un equipo argentino con la iniciativa, aunque sin la precisión necesaria para transformar su dominio en goles.

En la segunda mitad, San Lorenzo profundizó su búsqueda, pero la falta de contundencia y las intervenciones del arquero Nelson Ferreira mantuvieron el empate. El exPatronato Gustavo Álvarez realizó modificaciones para lograr mayor profundidad, aunque el equipo no consiguió romper la resistencia de Deportivo Recoleta. Sobre el final, el arquero Orlando Gill evitó la derrota visitante con una atajada clave ante un remate de Richard Ortiz.

El debutante Deportivo Recoleta, que llegó a esta instancia tras eliminar a Nacional por penales, se mostró sólido en defensa y recurrió a las faltas tácticas para frenar a los jugadores más desequilibrantes de San Lorenzo, como Nahuel Barrios y Cuello.

El grupo D de la Sudamericana comenzó así con igualdad de puntos entre argentinos y paraguayos. En el otro partido del grupo, el Santos de Neymar cayó 1-0 en su visita al Deportivo Cuenca de Ecuador.

En la siguiente fecha de la zona, San Lorenzo recibirá al Cuenca (jueves 16 de abril, a las 21.30) y el Peixe será local ante Recoleta FC (martes 14 de abril) a la misma hora, consigna Infobae.

En cuanto al calendario próximo de ambos equipos, San Lorenzo jugará el domingo 12 de abril en Rosario frente a Newell’s por la fecha 14 del Torneo Apertura y Recoleta visitará el sábado 11/4 a Sportivo Luqueño por el campeonato paraguayo.