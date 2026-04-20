La Feria en tu Barrio estará en cuatro sectores de Paraná esta semana

La propuesta se desarrollará esta semana en Anacleto Medina, la Escuela Hogar Eva Perón y las vecinales Nueva Italia y Sáenz Peña.

La Municipalidad de Paraná lleva adelante cada semana el programa Feria en tu Barrio, una política pública que acerca alimentos a precios populares a los vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad. La propuesta continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre productores locales y vecinos, fortaleciendo la economía de proximidad a lo largo de toda la semana.

Durante esta la semana, de 8 a 12.30, la feria recorrerá diferentes puntos de la ciudad: comenzará el recorrido el martes, en el barrio Anacleto Medina (en Plaza Juan José Valle); el miércoles estará en la Escuela Hogar; el jueves, en plaza Italia; y el sábado, en plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.

A esta oferta se suma la Feria Periurbana, que se realiza cada domingo, de 9 a 18 hs, en el parque Hortícola, donde emprendedores y productores hortícolas locales comercializan sus productos directamente al público.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, valoró el crecimiento sostenido del programa: "Esta política pública que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero tiene un trabajo más que interesante durante los primeros dos años de gestión, ya que llegamos a 77 puntos de distribución".

El funcionario subrayó también el enfoque integral con el que el Municipio acompaña al sector: "No es sólo una feria, es una herramienta de inclusión económica que le genera trabajo para emprendedores y permite que los vecinos accedan a alimentos de calidad a precios accesibles”.

Por último, sostuvo que “la intendenta (Rosario) Romero impulsó una política que los acompaña en cada etapa: desde la formación y la capacitación, hasta el financiamiento a través del programa Copromem y la comercialización directa con la comunidad".