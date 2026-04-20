Colón avanza con obras de infraestructura y trabajos en distintos puntos de la ciudad

Municipalidad de Colón cerró una nueva semana de intensa actividad en el marco de su plan estratégico de infraestructura. Bajo la premisa de transformar cada barrio, la gestión continúa impulsando proyectos clave financiados íntegramente con fondos propios y ejecutados por equipos municipales.

Entre los frentes de obra más destacados, se encuentran los desagües en calle Alberdi con avances significativos en el nuevo sistema pluvial, una obra diseñada para dar una solución definitiva a las inundaciones históricas en la zona.

En calle Peyret se construye una nueva impulsión para la Ciudad que incluye el reemplazo de la red de agua, paso previo y fundamental para las futuras tareas de pavimentación en la zona.

Maquinaria y personal municipal está abocado también al arreglo de calles, limpieza de cunetas y trabajos de mantenimiento urbano.

Por otro lado, las cuadrillas trabajan actualmente en la construcción de cordón cuneta en la intersección de las calles Berín y Urquiza, mejorando el escurrimiento y la delimitación urbana.

Además, están en marcha los trabajos iniciales para la obra de revalorización integral de Plaza Washington.

Este ritmo de obra es el resultado de una planificación de trabajos y se realizan con fondos propios del aporte de todos los vecinos de Colón.