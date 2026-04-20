Villaguay impulsa el programa “Semillas Villaguay”

La Municipalidad de Villaguay, a través de la Secretaría de Producción y Empleo, puso en marcha el programa “Semillas Villaguay”, una iniciativa destinada a promover la producción familiar, el autoconsumo y el desarrollo de huertas en los hogares de la ciudad.

En el marco de esta propuesta, los vecinos pueden acceder de manera gratuita a kits de semillas, que se entregan en el Mercado Popular, de lunes a sábados en el horario de 08 a 13 horas.

El programa busca fortalecer prácticas sustentables, incentivar la producción de alimentos saludables y generar un vínculo más cercano con la tierra, contribuyendo además a la economía familiar.

Desde el municipio se continúa trabajando en políticas públicas que promueven el desarrollo local, el cuidado del ambiente y la generación de oportunidades para todos los villaguayenses.