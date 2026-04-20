Presentarán el documental "Pasó en el Delta: Vuelos de la Muerte en Entre Ríos"

La producción se adentra en los arroyos del delta, con especial foco en el cementerio-isla de Paranacito.

La presentación del documental, de una hora de duración, será el 1º de Mayo en Concordia. Es sobre el libro "El lugar perfecto", de Fabián Magnotta.

El viernes 1 de mayo, a las 22, en Concordia, se estrenará el documental “Pasó en el Delta: Vuelos de la Muerte en Entre Ríos”, una producción de profesionales entrerrianos que aborda uno de los capítulos más oscuros y menos explorados de la última dictadura cívico-militar en la provincia. La proyección tendrá lugar en Pueblo Viejo, con entradas a un valor de $5.000.

El largometraje, que demandó cinco meses de trabajo entre investigación, rodaje y edición, reconstruye los denominados “vuelos de la muerte” perpetrados en territorio entrerriano. La producción se adentra en los arroyos del Delta, con especial foco en el cementerio-isla de Paranacito, donde el equipo entrevistó al sepulturero que trabajó allí durante la dictadura, así como a vecinos isleños que aportan su memoria y testimonios.

La película toma como punto de partida el libro El lugar perfecto, del periodista Fabián Magnotta, quien denunció estos hechos y cuyo relato se incorpora al documental como una de las voces centrales.

Fuente: Maxima online.