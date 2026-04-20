Caso Ruíz Orrico: piden que Casación se expida y frenar "los privilegios para homicidas confesos"

El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024, en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial N° 39, en el departamento Concepción del Uruguay. Allí fallecieron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.

El caso fue juzgado por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, donde el Vocal Darío Crespo resolvió el 9 de marzo pasado declarar a Juan Enrique Ruiz Orrico penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas, conforme a los artículos 45 y 84 bis del Código Penal.

Sin embargo, a comienzos de abril, la defensa del condenado —integrada por los abogados Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini— presentó un recurso de casación que mantiene el expediente en revisión y sin sentencia firme.

En ese contexto, la carta abierta difundida por las familias pone el foco en el paso del tiempo y en la sensación de impunidad. “Un año y diez meses desde el día que nos cambió la vida para siempre”, comienza el texto, que describe una cotidianeidad atravesada por la ausencia: “noches sin dormir, sillas vacías en la mesa, abrazos que ya no vamos a recibir”, publicó FM Riel.

El documento cuestiona con dureza la situación judicial actual. “Un año y diez meses esperando justicia”, remarcan, y denuncian que mientras ellos “cuentan cada día con dolor”, el responsable del hecho “sonríe” y continúa con su vida.

En particular, expresan indignación por el casamiento de Ruiz Orrico en los Tribunales de Concepción del Uruguay, al considerar que se trataría de una maniobra para obtener beneficios legales. “¿Cómo se le explica a una madre que el asesino de su hijo tiene derecho a rehacer su vida mientras la causa duerme en Casación?”, plantean.

Esta frase sintetiza el reclamo central: la percepción de un sistema judicial que, según sostienen, no logra equilibrar los derechos del imputado con las necesidades de las víctimas. Además, las familias apuntan contra el funcionamiento del sistema penal en la provincia. “Esto demuestra lo roto que está el Código Penal en Entre Ríos”, señalan, al tiempo que reclaman una reforma que contemple con mayor rigor los casos de homicidios agravados.

Entre sus principales demandas, exigen que la instancia de Casación se expida “sin más dilaciones”, el fin de los “privilegios para homicidas confesos” y una respuesta judicial que brinde “justicia real” para las víctimas.

El texto concluye con un mensaje de persistencia en la lucha: “No nos vamos a cansar. No nos vamos a quebrar”. Y cierra con una consigna que resume el reclamo colectivo: “¡Justicia por Brian, Lucas, Axel y Leo!”.