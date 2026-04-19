Racing amargó a Aldosivi y le arrebató su primera victoria

Aldosivi no aguantó la ventaja y Racing le sacó un empate a siete del final.

Por la 15ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Aldosivi recibió a Racing en el estadio José María Minella. El encuentro contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

El primer avance del encuentro fue para el visitante, que tuvo un buen desborde de Adrián Fernández por la izquierda que terminó con un centro hacia atrás para la llegada de Baltasar Rodríguez, que sacó un remate que acabó perdiéndose por el costado derecho del arco defendido por Axel Werner.

Aldosivi contestó con una muy buena jugada personal de Martín García, que remató al costado derecho del arco defendido por Facundo Cambeses. Una buena estirada del arquero visitante evitó el gol y luego en el rebote también ganó el duelo ante su rival.

El Tiburón siguió buscando durante el primer tiempo y finalmente encontró el gol en los pies de Felipe Anso. Fue tras un lateral al área en el que Cambeses concretó una gran atajada contra Lucas Rodríguez, pero con la mala suerte de que el balón le llegó a Anso, que solo tuvo que empujar al costado izquierdo del arco para el 1-0 parcial.

Antes del final del primer tiempo, Adrián Fernández probó con un tiro libre de larga distancia al ángulo superior izquierdo del arco defendido por Werner. El arquero rechazó al córner y así terminó el primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, la primera llegada del visitante fue con un cabezazo de Tomás Conechny por encima del travesaño luego de un remate que se desvió en su recorrido hacia el arco y le cayó al exGodoy Cruz.

La segunda fue ya sobre los 38 minutos y terminó significando el empate. Fue con un avance por izquierda con centro incluido para la llegada de Matías Zaracho. El atacante controló y definió frente a Werner para poner el 1-1.

Sobre el final pudo ganarlo Racing con un remate de volea de Agustín García Basso que dio en la parte externa del poste del arco defendido por Werner. Justamente García Basso fue el protagonista de la siguiente acción al cometer una falta que le valió la segunda amonestación y la posterior expulsión del encuentro. No hubo más que agregar.

Con el empate, Racing quedó en la octava posición con 19 unidades; mientras que el Tiburón sigue último con apenas siete puntos y sin ganar en el torneo. En la próxima fecha, los de Gustavo Costas deberán recibir a Barracas Central el viernes 24, desde las 21.30; mientras que al equipo de Israel Damonte le tocará visitar a River, el sábado 25 desde las 21.30.

-SÍNTESIS-

Aldosivi 1-1 Racing.



Goles:

43’PT: Felipe Anso (ALD).

38’ST: Matías Zaracho (RAC).



Expulsado:

52’ST: Agustín García Basso (RAC).



Formaciones:

Aldosivi: Axel Werner; Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Santiago Moya; Rodrigo González, Esteban Rolón, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Lucas Rodríguez; Martín García; Nicolás Cordero.

DT: Israel Damonte.



Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Duván Vergara, Adrián Martínez y Gonzalo Sosa.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

ET: ingresó Tomás Conechny por Baltasar Rodríguez (RAC).

ET: ingresó Gonzalo Miljevic por Santiago Sosa (RAC).

13’ST: ingresó Federico Gino por Felipe Anso (ALD).

17’ST: ingresó Matías Zaracho por Adrián Fernández (RAC).

21’ST: ingresó Franco Leys por Esteban Rolón (ALD).

21’ST: ingresó Matías Morello por Agustín Palavecino (ALD).

24’ST: ingresó Bruno Zuculini por Santiago Sosa (RAC).

25’ST: ingresó Tomás Pérez por Duván Vergara (RAC).

36’ST: ingresó Fernando Román por Martín García (ALD).



Amonestados:

17’PT: Rodrigo González (ALD).

6’ST: Franco Pardo (RAC).

30’ST: Martín García (ALD).

33’ST: Axel Werner (ALD).

47’ST: Federico Gino (ALD).

49’ST: Agustín García Basso (RAC).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Gastón Monsón Brizuela.



Estadio: José María Minella.

Video: Liga Profesional.