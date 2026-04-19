La gran estafa del “vendedor de Chuckys”: lo buscaban por robar un taxi y cayó de manera insólita

Una historia de película. Un hecho sin precedentes en el que un hombre logró burlar a una flota de taxis, entidades bancarias y organismos estatales con un fin delictivo: escaparse a otra provincia con millones de pesos en efectivo y así comenzar una nueva vida.

Lo que Aaron Moisés Guerrero Hernández no contempló es que su rostro se había replicado en el sitio de noticias El Tiempo de San Juan, en donde un video suyo brindando una entrevista se había compartido en YouTube. El hombre de nacionalidad chilena se entregó a dicha nota y se presentó como Pablo Rivero, un vendedor de muñecos de terror en la peatonal céntrica de la capital de San Juan.

También aseguró que era cordobés y que había dedicado su vida al diseño y la realización de muñecos protagonistas de películas de terror. Pero todo era mentira. Guerrero Hernández se fue de Villa María robándose un taxi y estafando a un hombre con una serie de mentiras y engaños.

René Bosio, fiscal de Instrucción del Tercer Turno de Villa María, encabeza una investigación que nació a partir de una denuncia realizada por Daniel Demaría, dueño del Renault Logan, perteneciente a la flota de taxis Donald, que Guerrero Hernández manejaba.

La gran estafa del “juguetero de terror”

El chileno inició su huida el sábado 16 de julio. Ese día le dijo a su jefe que le había salido un viaje a Buenos Aires para trasladar a una pareja. Además le indicó que iban a abonarle $52 mil y que al día siguiente le regresaría el vehículo. El lunes 18 volvió a contactarse para manifestarle que ese día tampoco podría entregarle el auto, dado que, de manera imprevista, le había surgido otro trayecto a la Ciudad de Córdoba.

“Ese día hablaron por teléfono y le explicó que en la localidad de Marcos Juárez había volcado un colectivo y que una pareja le había pedido que los llevara hasta la capital. Le prometió que al otro día llevaría el auto a lavar y luego se lo devolvería”, reveló el fiscal Bosio a TN.

Ese martes, Guerrero Hernández no apareció. Tampoco devolvió las llamadas que le hizo su jefe ni respondió los mensajes de WhatsApp. Demaría temió que su chofer haya sufrido un accidente y que por eso se viera imposibilitado para contestar. “Empezamos a rastrear su celular. Buscamos el impacto de las antenas satelitales y descubrimos que durante ese fin de semana no había salido de Córdoba”, contó el fiscal.

“Hacía 20 días que trabajaba con el taxi. Cuando recolectamos algunos testimonios y obtuvimos el informe de la compañía telefónica pudimos confirmar la hipótesis inicial. Se descartó un secuestro o una desaparición forzada. Era todo un engaño”, agregó Bosio.

La Justicia corroboró que Guerrero Hernández había visitado Alta Gracia y Villa Carlos Paz a bordo de un vehículo que no era suyo. También que luego se había dirigido a la provincia de San Juan, último lugar en el que se detectó la señal de su celular. “Solicitamos la colaboración de la Policía sanjuanina, sección Defraudación y Estafas, para dar con su paradero”, dijo el fiscal.

La información era escasa. La Justicia cordobesa contempló que el chofer podía haber descartado el celular y luego continuar su recorrido en otra provincia u otra ciudad. Pero la incertidumbre se disipó cuando el propio Guerrero Hernández se expuso en público.

“Brindó una entrevista a un medio local en el que la que contó que vendía muñecos de terror en la peatonal. Lo reconoció un policía sanjuanino por las fotos de la nota. Así que montamos un operativo para esperarlo en ese lugar y sorprenderlo”, narró Bosio.

“Me dediqué a esto toda la vida. Tenemos a varios Chuckys y la gente ha respondido muy bien. Queremos mostrar un poco nuestro arte. Fue algo nuevo que quisimos traer, a recorrer un poco y a pasar las vacaciones de invierno acá en San Juan, que es una provincia que a mi esposa y a mi familia les gusta demasiado”, contaba.

Luego de constatar que era él, las autoridades judiciales procedieron a su correcta identificación. Fue allí cuando descubrieron que su documento nacional de identidad y sus tarjetas de crédito llevaban un nombre falso. “Pablo Antonio Rivero” era, en realidad, Aaron Guerrero Hernández, el hombre que había conseguido burlar a organismos municipales y nacionales. El mismo que se había fugado con un auto que no era suyo junto a su mujer y sus dos hijos.

“También supimos que pesaba sobre él un pedido de captura por otro ilícito cometido en la provincia de Corrientes. Es decir que venía escapando de otras partes del país. Aún no pudimos conocer cuál es el delito, pero hemos solicitado los informes pertinentes y nos comunicamos con la Justicia correntina para saber si a ellos también les interesa la detención”, comentó Bosio.

En cuanto al vehículo, Guerrero Hernández reconoció haberlo vendido a un miembro de la comunidad gitana a un precio inferior al habitual. “No lo encontramos ni creemos que lo vayamos a encontrar. Tampoco apareció el dinero de la supuesta venta del auto”, dijo el fiscal.

Alejandro Gómez, dueño de la empresa que aglutina a más de 140 taxis en Villa María, le comentó a este medio que “Guerrero Hernández se burló de todos los códigos municipales con un documento falso, emitido en Paraguay. Tenía tarjetas Visa, MasterCard, Naranja. Todo con el mismo documento”.

“Cada taxi tiene una tablet mediante la cual nosotros o el dueño del vehículo puede conocer la ubicación real. Claramente la misma no estaba en el auto mientras él decía que viajaba a Buenos Aires: la apagó en la esquina de Corrientes y Colabianchi; el dueño no chequeó que le estuviese diciendo la verdad”, agregó Gómez.

El empresario detalló que a partir de este suceso colocarán un gps adicional a todos los vehículos de su flota. “El dueño del Logan es amigo mío. Está destruido porque su vehículo estaba asegurado contra terceros y no por robo o contra todo riesgo. Es decir que perdió un vehículo y un ingreso diario que tenía al alquilar el taxi”, sostuvo.

“Esta semana le tomaremos declaración y permanecerá detenido. Nos llama la atención que haya sido descubierto luego de dar una entrevista. Posiblemente se haya confiado. O como venía zafando pensó que nadie lo iba a buscar o encontrar. Él andaba con nombres falsos. Lo esperaron y bueno, ahora tendrá que enfrentarse a la Justicia”, completó el fiscal.

TN