Con polémica en el cierre, Boca venció a River

Este domingo, la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el estadio Más Monumental. Esta edición del Superclásico contó con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

El desarrollo del partido fue sumamente aburrido durante el primer tiempo. Ambos equipos anularon los caminos de su rival para sacar ventajas en el juego. El ingresó de Maximiliano Salas por la lesión de Sebastián Driussi cambió las herramientas del Millonario y desde sus pies llegó la más clara del local en el primer tiempo.

Salas tomó el balón en la medialuna del área y sacó un fuerte remate que dio en el poste que se ubica detrás del arco por el costado derecho. Antes, Juan Meza había tenido un remate bajo que se fue desviado por el costado derecho.

Para el Xeneize hubo un aviso con Miguel Merentiel que no llegó a controlar dentro del área y sobre el final llegaron tres ocasiones consecutivas que le terminaron permitiendo abrir el marcador.

Primero hubo un pase de Paredes para Merentiel tras el que el uruguayo definió a la izquierda en el mano a mano con Santiago Beltrán, pero le erró al arco. Luego llegó un nuevo pase para Merentiel que intentó una pirueta que acabó dando en el brazo de Lautaro Rivero.

Aunque inicialmente Herrera no sancionó el penal, la intervención del VAR le permitió cobrarlo y de la ejecución se encargó Paredes. La tercera fue la vencida: el mediocampista colocó el balón arriba en el costado izquierdo, mientras que Beltrán se arrojó hacia el otro poste. Fue el 1-0 a los 50, así se fueron al descanso.

En el complemento Boca tomó la postura de apostar a algún contragolpe, mientras que River asumió la responsabilidad de manejar el balón para buscar el empate. Bajo esa tesitura, durante los primeros 15 minutos fue el visitante el que estuvo más cerca del gol.

Merentiel desaprovechó dos ocasiones: una en un contragolpe en el que decidió ir por la jugada personal y desaprovechó el buen pique de Santiago Ascacíbar; y en la segunda recuperó un balón después de un mal pase de Rivero, pero remató sobre la marca y desperdició su ocasión.

Después de algunos instantes de zozobra, el local reaccionó y contó con sus ocasiones. Salas protagonizó tres con un cabezazo que se fue por encima del travesaño, un remate bajo tras controlar un tiro de Aníbal Moreno en el que Brey ganó el duelo y otro remate que encontró un excelente cruce de Lautaro Di Lollo.

Martínez Quarta probó de larga distancia sin éxito y Joaquín Freitas generó otra con un desborde por izquierda tras el que el balón se fue por el costado del arco; mientras que Boca respondió con tres contragolpes que terminaron en dos tiros de Exequiel Zeballos contenidos por Beltrán y uno de Milton Giménez que no pudo sacarse de encima a su marcador.

Sobre el final llegó la polémica. Un envío largo al área hacia la posición de Martínez Quarta terminó con el local pidiendo penal. El defensor Millonario recibió un claro empujón desde atrás de Lautaro Blanco que el árbitro no sancionó. Como el VAR tampoco lo llamó, el partido siguió un minuto más y acabó sin cambios: fue 1-0.

Con la victoria, Boca llegó a 24 puntos y se ubica tercero en la Zona A, actualmente a tres puntos del líder Estudiantes; mientras que el Millonario sigue como escolta de Independiente Rivadavia, con 26.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Defensa y Justicia el jueves 23, desde las 20; mientras que a River le tocará recibir a Aldosivi el sábado 25, desde las 21.30.

-SÍNTESIS-

River Plate 0-1 Boca Juniors.



Gol:

51’PT: Leandro Paredes -penal-.



Formaciones:River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Eduardo Coudet.



Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.



Cambios:

18’PT: ingresó Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (RIV).

ET: ingresó Giuliano Galoppo por Juan Meza (RIV).

11’ST: ingresó Joaquín Freitas por Kendry Páez (RIV).

23’ST: ingresó Exequiel Zeballos por Miguel Merentiel (BOC).

27’ST: ingresó Ander Herrera por Leandro Paredes (BOC).

27’ST: ingresó Tomás Belmonte por Tomás Aranda (BOC).

37’ST: ingresó Milton Giménez por Adam Bareiro (BOC).

43’ST: ingresó Ian Subiabre por Lautaro Rivero (RIV).



Amonestados:

13’PT: Adam Bareiro (BOC).

34’PT: Facundo Colidio (RIV).

42’PT: Lautaro Rivero (RIV).

15’ST: Marcos Acuña (RIV).

15’ST: Leandro Paredes (BOC).

38’ST: Lucas Martínez Quarta (RIV).

41’ST: Milton Giménez (BOC).

48’ST: Ander Herrera (BOC).

48’ST: Maximiliano Salas (RIV).

49’ST: Gonzalo Montiel (RIV).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Más Monumental.