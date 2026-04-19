Conductor alcoholizado chocó un semáforo, discutió con los policías y dijo ser de una emisora de FM de Paraná

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este sábado en Paraná causó daños en un semáforo que fue impactado por un vehículo que era conducido por un hombre alcoholizado. Se pudo saber que era de una emisora de FM de Paraná y chapeó con esa situación para que no lo nombren en ningún parte policial.

El siniestro vial sucedió en la intersección de calles Miguel David y Garrigó, donde un auto Renault Clio impactó contra el poste, lo que provocó que se desprendieran las luces del semáforo. Al llegar el personal policial, el conductor Guillermo Romero manifestó que intentó realizar un giro y perdió el control del rodado. El mencionado es un conocido movilero de radio La Voz 901 de Paraná, que se desempeña en los programas de la mañana, que conducen -en diferentes horarios- Javier Aragón y Rubén Almará, uno de los empresarios de la emisora.

Se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, quienes realizaron test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo: 1,22 gramos por litro de sangre. Por esta razón, el rodado fue trasladado en grúa al depósito municipal.

Desde la fuerza de seguridad se informó que el conductor se encontraba en malas condiciones de higiene como consecuencia de la descompostura producto de la ingesta alcohólica y realizó acciones inapropiadas en la vía pública. E incluso cuando le hicieron el control pertinente chapeó que era "el movilero de Almará", para generar algún tipo de temor en los policías y agentes municipales. Se refería al exdiputado provincial y exprecandidato a intendente de Paraná, Rubén Almará, jubilado a principios de la actual gestión de gobierno provincial, después de ser asesor legislativo de la senadora provincial Patricia Gómez, esposa de Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena.