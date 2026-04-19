Sportivo le ganó a Gimnasia en el duelo de equipos sin triunfos

El "Lobo" uruguayense no pudo en su visita a Las Parejas, donde Sportivo ganó su primer partido.

Este domingo hubo acción correspondiente a la quinta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. En el estadio 4 de Septiembre, Sportivo AC de Las Parejas recibió a Gimnasia de Concepción del Uruguay en un duelo que contó con el arbitraje de Guillermo González.

En este encuentro, Monge apostó por un elenco conformado por: Emilio Rébora; Nicolás Suárez, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Nicolás Musico; Agustín Favre, Santiago Lebus, Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier; Agustín García y Micael Bogado.

En frente, Daniel Fagiani puso a: Felipe San Juan; Maximiliano Pollacchi, Marcos Fissore, Alexis Schmidt, Julián Gauna, Gonzalo Schonfeld, Martiniano Irribarria, Alan Maciel, Leonardo Rolón; Lautaro Laborie e Ignacio González.

Sobre el final de los dos tiempos llegaron los puntos de quiebre para el equipo parejense, que llegó al gol por medio de Alexis Schmidt a los 43 del primer tiempo e Ignacio González a los 43 del complemento.

Pudo llegar al tercero el local a los 47 con un penal ejecutado por Aarón Martínez, pero Emilio Rébora le contuvo la definición. En la continuidad de la jugada llegó el descuento de Augusto Sonzogni que decoró el resultado para el 2-1 final. No pudo ser para los uruguayenses.

Con un punto, el equipo de Luis Monge sólo está por encima de Atlético Escobar por diferencia de gol, ya que ambos tienen la misma cantidad de unidades; mientras que Sportivo llegó a cinco y ahora está octavo de diez elencos.

En la próxima fecha, Gimnasia jugará como local ante Escobar con el objetivo de obtener su primer triunfo del torneo; mientras que a Sportivo le tocará visitar a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.