La Bancaria anunció un paro nacional en dos entidades por cierres de sucursales y despidos

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional para el próximo 13 de mayo en las sucursales del Banco Central y del Banco Hipotecario, en rechazo a cierres de estructuras operativas y despidos de trabajadores. La medida de fuerza se realizará durante las últimas tres horas de atención al público.

El sindicato encabezado por Sergio Palazzo endureció su postura frente a lo que consideró decisiones “arbitrarias e inaceptables” por parte de ambas entidades financieras. Según indicaron, el conflicto se originó por el avance de políticas de ajuste que afectan puestos laborales y el funcionamiento del sistema financiero.

“Convocamos a un paro nacional en rechazo a las decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades”, expresó el gremio a través de un comunicado oficial.

Desde La Bancaria señalaron que el plan de lucha venía escalando desde hace varias semanas y advirtieron que podrían profundizar las medidas si no obtienen respuestas favorables.

El conflicto con el Banco Central

Uno de los principales focos de tensión se relacionó con la decisión del Banco Central de avanzar con el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales distribuidas en el país.

Según el sindicato, la medida podría provocar la pérdida de 32 puestos laborales y generar un fuerte impacto en las economías regionales. “Representa un vaciamiento de funciones esenciales que afecta gravemente las economías regionales”, sostuvo La Bancaria.

El gremio remarcó que las tesorerías cumplen funciones operativas fundamentales en el interior del país y advirtió que el cierre implicaría centralizar operaciones en Buenos Aires, lo que podría ocasionar demoras y complicaciones logísticas.

La situación del Banco Hipotecario

En paralelo, el Banco Hipotecario enfrenta cuestionamientos por el cierre de sucursales y desvinculaciones de personal en distintas provincias.

“Denunciamos el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados”, indicó el sindicato, que además rechazó “toda desvinculación y cualquier política de achique”.

Desde el gremio afirmaron que estas decisiones deterioran las condiciones laborales y afectan la atención al público, especialmente en localidades del interior. Hasta el momento, la entidad bancaria no emitió declaraciones oficiales sobre las acusaciones.

La Bancaria también advirtió sobre otros procesos de reducción de estructuras dentro del sistema financiero. Entre ellos, mencionaron el caso del Banco Santander, que meses atrás confirmó el cierre de más de 40 sucursales en el país. Según el sindicato, esa situación podría afectar a más de 500 trabajadores entre personal directo y tercerizado.