Colonia Avellaneda participó de un encuentro regional de Economía Social

El municipio participó de una jornada en Paraná donde se destacó el impacto de los microcréditos y el acompañamiento a emprendedores.

El municipio participó de una jornada en Paraná donde se destacó el impacto de los microcréditos y el acompañamiento a emprendedores.

En el marco del fortalecimiento de las redes productivas regionales, la Municipalidad de Colonia Avellaneda participó de un encuentro de Economía Social realizado en la ciudad de Paraná.

La presencia del municipio se enmarca en una política pública sostenida que impulsa herramientas concretas para el desarrollo local, a través de programas de microcréditos, capacitaciones y entrega de equipamiento.

El caso de Karina Martínez

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de la emprendedora local Karina Martínez, quien integró un panel de experiencias donde compartió su recorrido productivo.

“A partir del respaldo del municipio, pude acceder a un microcrédito y a una máquina de coser, herramientas que fueron el motor para potenciar mi producción actual”, expresó.

Acompañamiento y desarrollo local

Desde el municipio destacaron la importancia de estos espacios para visibilizar el impacto de la Economía Social y continuar fortaleciendo el trabajo con emprendedores.

Estas acciones forman parte de una estrategia que busca generar oportunidades concretas, impulsar la producción local y acompañar el crecimiento de quienes apuestan al desarrollo en la ciudad.