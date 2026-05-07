Básquet asociativo: Ciclista ganó y sigue en lo más alto de la tabla

Ciclista batalló para derrotar a Rowing y mantenerse en lo más alto de las posiciones.

Con dos partidos, en la noche de este miércoles prosiguió el noveno capítulo del Torneo Apertura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. en este marco, Ciclista volvió a ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Además, Olimpia celebró a domicilio.

Ciclista se mantiene con puntero del campeonato tras derrotar este miércoles a Rowing por 78 a 63. Al Verde le costó, pero logró su cometido de ganar para sostenerse solo en lo más alto de la tabla, señala Paraná Deportes.

Es que Cicli tuvo que trabajar y mucho ante un Rowing que presentó batalla. Después de un mal arranque de partido, la visita evolucionó, y fue en el último cuarto que marcó diferencias para quedarse con el partido.

Enzo Passadore con 16 puntos fue el goleador del ganador, mientras que Tobías Caraballo terminó con 15 tantos. En Rowing, Juan Cantero registró 14 puntos.

Por otra parte, en el otro encuentro del miércoles, Olimpia derrotó de visitante a Patronato por 78 a 63. Después de un primer tiempo equilibrado, el Azulgrana hizo un mejor tiempo y pudo superar al Rojinegro. En esencial, los últimos 10 minutos fueron muy buenos para meter un parcial de 27 a 14 y asegurar el triunfo.

Franco Pividori con 13 tantos y 16 rebotes fue el mejor del ganador, mientras que Lautaro Vilotta con 16 tantos, Álvaro Todone y Nicolás Agasse con 15 unidades fueron otros goleadores. En el local, Simón Gómez terminó con 21 puntos.

Por otra parte, para este jueves están programados tres partidos: Recreativo-Echagüe, desde las 21, en tanto que media hora más tarde se medirán Unión de Crespo-Talleres y San Martín-Paracao.

Las posiciones

Ciclista (7–2) 16 puntos; Talleres (6-1) 13; Olimpia (5-2) 12; Estudiantes (4-3) 11; Quique Club (4-2) 10; Patronato (2-5) y Sionista (3-3) 9, Unión de Crespo (3-2), Echagüe (2-4) y Rowing (1-6) 8; Paracao (2-3) y San Martín (1-5) 7; Recreativo (2-2) 6.