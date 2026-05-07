Benedetti manifestó su acuerdo con adelantar la elección de 2027, pero puso en duda la eliminación de las PASO

El ex diputado provincial y nacional y actual presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti, se refirió al trabajo que se realiza en dicho organismo, analizó la situación política de cara a las elecciones de 2027 y admitió la necesidad de tener “mayor sensibilidad en las cuestiones sociales”.

Sobre el trabajo en la Región Centro, en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Benedetti definió que “la responsabilidad es tratar de articular, sobre todo con gobiernos de distinto signo político que el de Entre Ríos, así que tenemos que ser cuidadosos, tener en cuenta ese marco y privilegiar los intereses comunes que tienen las tres provincias”. Adelantó que “también vamos a incorporar la Región Litoral, la semana próxima vamos a Corrientes, y estamos con mucha actividad ahora preparando el cambio de Presidencia porque el 21 de mayo asume nuestro gobernador Rogelio Frigerio la presidencia pro témpore por un año de la Región Centro”.

Explicitó que ese cargo que asumirá el mandatario entrerriano “operativamente significa responsabilidad por las acciones que se lleven adelante durante ese periodo” y comentó que “el evento de traspaso, en donde se recibe la presidencia, que en este caso es de Córdoba, y a partir de ahí viene la responsabilidad de nuestro gobernador”.

En ese sentido, sostuvo que “en esta oportunidad hay varias cuestiones para ratificar” y como ejemplo mencionó que “comenzó el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, el 1 de mayo, lo que es un hecho importante para estas provincias y ya tuvimos el privilegio de que se nos autorice la primera exportación de productos de nuestra provincia, de miel, con cero aranceles”. “Es toda una ventana de oportunidades que creo que se van a reafirmar ese día. Y obviamente hay otros temas comunes, que tienen que ver con esa lucha contra esos impuestos no coparticipables que cobra el gobierno nacional, que es un común denominador de todas las provincias, para que las cargas sean parejas en este esfuerzo que se hace de ajuste”, evaluó.

Consultado por el diálogo político con el gobernador, indicó: “Estoy participando todas las semanas de las reuniones de gabinete, lo que es una buena oportunidad para estar al tanto de la situación cotidiana. Y cada vez que tengo oportunidad hablo con el gobernador; lo veo que está ahora abocado fuertemente a impulsar una reforma a la Caja de Jubilaciones, que creo que es un tema central para este año, para darle previsibilidad hacia el futuro a las cuentas públicas provinciales, porque me parece que estamos encorsetados desde hace muchos años en ese problema. Lo veo al gobernador en estos últimos días haciendo un raid informativo de este tema, que es central, no sólo para el gobierno eventual de él, sino para los próximos gobiernos que pueda tener nuestra provincia”.

En tal sentido, resumió la situación financiera de la provincia y apuntó que “mirando el cierre del primer trimestre de nuestras cuentas públicas, se ve que el déficit que tiene nuestra Caja es alarmante realmente. O sea, se consume por año mucho más que el crédito que consiguió el gobernador a principios de este año”.

Consultado por la posibilidad de adelantar las elecciones al último domingo de junio de 2027, opinó que “está dentro de la reforma que se realizó el año pasado del sistema político, donde vamos a tener boleta única, que es mucho más económica. A mí no me parece mal esa posibilidad, me parece que se pueden centrar más los electores en qué están eligiendo en los gobiernos locales y los gobiernos provinciales. Yo estoy de acuerdo con eso”.

“Seguramente lo que va a ser tema de debate es esa idea que está dando vueltas, que por razones económicas suspender las PASO. Eso me parece que va camino a ser así y dentro de un partido como el nuestro yo aspiro a que se debata internamente la posición al respecto, porque más allá de que sea un costo, habrá que ver cómo aliviar ese costo, pero me parece una herramienta importante que se había votado ya en Entre Ríos para selección de candidaturas. Y no estoy diciendo esto para competir por la candidatura a gobernador, pero sí los distintos intendentes, los distintos representantes de cada Departamento, me parece que merecen, en un esquema de alianzas como la que tenemos desde hace mucho tiempo, tener una herramienta para poder resolver el tema”, evaluó.

Respecto de la posible intención del gobierno nacional de eliminar las PASO con un interés político de entorpecer el armado de los distintos partidos que no conforman La Libertad Avanza, Benedetti apuntó: “Primero está el tema del costo, yo estoy a favor de reducir todos los costos que podamos desde el Estado, y es más, en oportunidad de las elecciones intermedias, yo voté a favor de suspenderlas por un período, porque estábamos en ese conjunto de esfuerzo ciudadano por hacer cerrar las cuentas públicas, pero a esta altura del partido, un mecanismo de selección de candidatos dentro de coaliciones, para mí no es un costo, no hay que medirlo, porque tampoco podemos tirar por la borda los mecanismos democráticos que tienen muchísimas dificultades y muchísimas imperfecciones. Hay que mejorarlos, hay que transparentarlos, pero no me parece que sea el camino eliminarlo. Es una opinión personal y seguramente va a estar en debate este tema”.

En cuanto al sostenimiento de la alianza electoral entre el oficialismo provincial y el oficialismo nacional para el año próximo en el contexto de diversas sospechas de corrupción, analizó que “si el gobierno nacional ganó fue por una demanda de la sociedad de transparencia, de quita de privilegios, y entonces el gobierno nacional está ante una imperiosa necesidad de demostrar que lo que se sospecha no es tal. Me parece que estamos en días importantes, donde el funcionario –que es sumamente importante- sospechado, pueda demostrar que las sospechas son infundadas. De lo contrario se hace mucho daño el gobierno nacional, porque es un gobierno que en teoría vino a reparar viejos vicios”.

Específicamente sobre la postura y el accionar del radicalismo, Benedetti comentó que “la presidenta de la UCR creo que ha tenido la oportunidad de viajar al exterior en una misión comercial, pero por encima de esto, me parece que va a haber una oportunidad a la brevedad, que es la reunión del Congreso partidario, que en todo caso es el órgano de mayor debate y de mayor amplitud que tiene el radicalismo”. “Para mí, por encima de que si se adelanta o no se adelanta el período de la actual presidenta, que es un poco la voluntad de ella, porque quería cortar el período de mandato este año, hay otros dos temas centrales en los cuales me parece que es sumamente necesario que funcione el Congreso: primero, debatir esta propuesta del gobernador Frigerio de modificar la ley de la Caja de Jubilaciones, que yo creo que hay que hacerlo con muchísima responsabilidad y con muchísimo cuidado. Y, por otro lado, ver cuál va a ser la posición con respecto al sistema electoral, si vamos a volver a modificarlo este año, luego de haberlo aprobado el año pasado. Esos son los dos temas centrales, más allá de las personas, que siempre es una característica de discutir dentro del radicalismo, y me parece que esto va a ocurrir, yo diría, en los próximos días”.

Por último, sobre la realidad nacional y la marcha del gobierno nacional, indicó: “Yo adhiero a la idea de que habría que abrir la economía, a la idea también de la necesidad de equilibrio fiscal, pero me parece que hay matices que atender y por eso también son las reuniones que vamos a realizar dentro de la Región Centro, una será en la provincia de Santa Fe la semana próxima en ocasión de Merco Láctea, hay que discutir situaciones puntuales que pueden afectar a distintas economías regionales, a distintas fuentes de trabajo. Me parece que tenemos que cuidar de no tener la ley del péndulo en este país, de ir de un extremo al otro, estábamos encorsetados con la economía, pero en esto de tener una economía más en línea con el mundo, no significa que tengamos que descuidar detalles que tienen que ver con las personas que más esfuerzo están haciendo en este tema”.

Para concluir, admitió que “hay que cuidado a los detalles, no solamente es ínfimo el aporte del Estado en la cuestión social, sino que en algunas situaciones como el pago a algunos merenderos, los pagos del PAMI, y en pos de que cierren las cuentas mensualmente, se están postergando pagos. Esto es una cornisa angosta, pero hay que priorizar lo social, hay que priorizar los matices, hay que priorizar el cuidado de los detalles, para que sea menos doloroso este tránsito que, en teoría, imaginamos es hacia una economía más sana. Es cierto que no podemos volver al pasado donde resolver cada uno de estos problemas era darle vuelta a la maquinita, porque ya vimos cómo terminamos, pero coincido en que hay que tener un mayor cuidado, una mayor sensibilidad, fundamentalmente en los temas sociales”.