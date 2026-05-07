Inicia la pericia contable sobre el patrimonio de Daniel Elías por presunto enriquecimiento ilícito

En un avance clave para la investigación judicial que pesa sobre el ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, el Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal confirmó la fecha de inicio para el análisis exhaustivo de sus bienes.

Según informó este miércoles a la noche Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el contador Héctor Enrique, Director Técnico del laboratorio regional del Ministerio Público Fiscal, informó que las tareas periciales comenzarán formalmente este viernes 8 de mayo.

Según el cronograma establecido por el organismo, el trabajo se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8 a 11.

Este paso procesal se da tras la encomienda realizada el pasado 22 de abril. De acuerdo con el acta de inicio, se destaca que hasta el momento la defensa no ha ofrecido un perito de parte ni ha presentado puntos periciales propios, por lo que el gabinete avanzará con los requerimientos técnicos dispuestos por la fiscalía.

Para garantizar la transparencia y celeridad del proceso, el perito oficial ya ha solicitado que se ponga a disposición toda la documentación relevante, tanto en formato papel como digital.

El trasfondo de la investigación

La causa, caratulada bajo el Legajo 286044, se inició formalmente el 20 de marzo de 2025 por disposición del fiscal Gonzalo Badano.

El objetivo es determinar si existió un incremento desproporcionado del patrimonio de Daniel Antonio Elías, ya sea de forma directa o a través de terceras personas, durante el extenso período en que ejerció la presidencia de la Caja de Jubilaciones (2004-2020).

Hasta el momento, la actividad judicial se había centrado en el despacho de oficios a diversas entidades para recabar evidencia inicial.

Cabe recordar que, al igual que ocurrió en una denuncia previa en 2020, Elías se presentó de manera espontánea ante la justicia, designando como abogado defensor a José Velázquez. En marzo de este año, la defensa aceptó el levantamiento del secreto fiscal y bancario solicitado por el fiscal, facilitando así el acceso a la información que ahora será analizada en la pericia.

Este peritaje contable resulta fundamental para dar luz a una investigación que busca esclarecer años de gestión, luego de que en 2020 otra causa contra Elías por el presunto pago de haberes a personas fallecidas fuera archivada de manera provisoria.

Ahora, el foco está puesto directamente sobre la evolución patrimonial del ex funcionario durante sus 16 años al frente del organismo provincial.