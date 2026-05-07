Mario Barberán sobre la reforma previsional: “Tenemos que estar unidos más que nunca”

Mario Barberán fue reelecto al frente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram). En el congreso que se realizó este miércoles en Concepción del Uruguay, se refirió a la disolución del Iosper, la creación de Oser, y a la reforma previsional. “Venimos de un golpazo institucional enorme hace dos años con Iosper. No permitamos que nos ocurra lo mismo con la reforma previsional. Tenemos que estar más que nunca muy unidos”, dijo.

El Congreso Ordinario Provincial de Delegados de la Festram se realizó en cumplimiento del art 23º del Estatuto Federativo y el imperativo legal. Se celebró este miércoles 6 de mayo desde las 9, en las instalaciones de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), ubicado en calle Mitre 256 de Concepción del Uruguay.

En el discurso de apertura del Congreso y ante 120 asistentes, el secretario General de la Federación invitó a las y los presentes a sumarse en la lucha sindical para defender los derechos de las y los trabajadores.

Durante la jornada se realizó la elección del nuevo Concejo Directivo, Comisión de Fiscalización y Delegados Congresales cuyos mandatos durarán cuatro años y podrán ser reelectos. Asistieron 22 gremios y 64 congresales de distintos puntos de la provincia y emitieron su voto para legitimar a la única lista, liderada por Barberan.

Martín Santana acompañará como secretario Adjunto a Barberán en este nuevo mandato. “Yo no soy más que nadie, y menos tampoco. Más allá de los lugares, es fundamental saber que tenemos que sumar desde dónde a cada uno le toca”, dijo.

También impulsó a los gremios a seguir sumando mujeres municipales a la lucha por los derechos, y destacó cómo la Federación ha incorporado fuertes figuras femeninas en estos últimos años.

Además, en su discurso inaugural, Barberan reconoció la labor de Adrián Gómez y destacó “una de las cosas que tenemos que proponer, impulsar, empujar y volver a tener es un directorio obrero en la obra social más importante de la provincia y reivindicar a los que estuvieron. Cada día se reivindican solos por lo que está pasando y por cómo está la obra social actualmente”.

Entre otros temas tratados, se llevó adelante la elección de la Comisión de Poderes quienes dieron cumplimiento a lo establecido en el Art.30º del Estatuto Societario, la consideración y aprobación del informe de la Comisión de Poderes, la elección de las Autoridades del Congreso de acuerdo al Art.35º del Estatuto Federativo, la consideración y aprobación de la Memoria y Balance correspondientes a los períodos: 01/04/25 al 31/03/26.

Luego de un breve receso, se realizó una presentación en la cual se expusieron las tareas realizadas y los resultados concretos en cada red social de la Federación y su repercusión en los medios de comunicación de toda la provincia.

También se realizó la Elección de la Junta Electoral, en respeto a lo establecido en el Art. 34° del Estatuto y la Elección del nuevo Concejo Directivo, Comisión de Fiscalización y Delegados Congresales a la C.T.M. cuyos mandatos duraran cuatro años y podrán ser reelectos. Finalmente, se celebró la toma de posesión de las autoridades electas, con la firma de dos Congresales.