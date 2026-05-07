Litoral Stand Up Comedy propone una noche de humor para este viernes

El ciclo Litoral Stand Up Comedy tendrá una nueva edición este viernes 8 de mayo en Parientes del Bar, con una propuesta que reunirá a cinco comediantes de la región en una noche a pura improvisación, monólogos y humor cotidiano.

El show comenzará a las 21.30 y contará con las presentaciones de Lisandro Riera, conocido como “La Bondiola”, junto a Belisario Ruiz, Ignacio Grunbaum, Mateo Izza y Nacho Koornstra, quienes prometen una noche atravesada por el stand up, el absurdo y el intercambio directo con el público.

La propuesta será con modalidad “a la gorra”, una dinámica cada vez más habitual dentro de los circuitos culturales independientes, que permite el acceso libre al espectáculo y la colaboración voluntaria de los asistentes.

El encuentro se desarrollará en el espacio ubicado en la Feria de Salta y Nogoyá, con ingreso por el portón de calle Salta. Además del show, habrá servicio de bebidas y gastronomía durante toda la noche.

Las reservas pueden realizarse al 343-155076532 a través de las redes de Parientes del Bar.