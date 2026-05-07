Este sábado continúa en Paraná el curso “Borges. Un mapa introductorio”

Este sábado 9 de mayo se desarrollará un nuevo encuentro del curso de lectura y análisis “Borges. Un mapa introductorio”, una propuesta dedicada a explorar la obra de Jorge Luis Borges desde distintas dimensiones literarias, filosóficas y culturales. La actividad está a cargo del escritor, periodista e investigador Estanislao Giménez Corte y forma parte del ciclo 2026 que comenzó en abril.

Los encuentros presenciales en Paraná se realizan en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, los segundos sábados de cada mes de 10 a 12. La propuesta está abierta a todo público y no requiere conocimientos previos.

Cada clase se organiza a partir de materiales enviados previamente por el docente —cuentos, poemas, ensayos, entrevistas y conferencias— que luego son trabajados en encuentros de análisis e intercambio colectivo. El curso propone distintas puertas de entrada al universo borgiano, abordando facetas como el poeta, el ensayista, el cuentista, el conferencista y el antologista. Entre los textos seleccionados aparecen obras emblemáticas como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Poema conjetural, Emma Zunz y Funes el memorioso.

Giménez Corte cuenta con una extensa trayectoria en el campo académico y cultural. Es Doctor en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, Magíster en Diseño de Estrategias en Comunicación y Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Actualmente se desempeña como editor y columnista del diario El Litoral y como docente e investigador en la Universidad Católica de Santa Fe.

Además, ha dictado conferencias, talleres y seminarios en universidades, bibliotecas y espacios culturales de distintas ciudades del país, y publicó libros de poesía, ensayo e investigación, entre ellos Borges periodista. Usos de la metáfora en textos para la prensa, editado por Biblos. En 2002 obtuvo el Primer Premio en el concurso de Crítica de Espectáculos de la Academia Nacional de Periodismo.

El ciclo también cuenta con modalidades virtuales destinadas a participantes de distintas localidades del país y del exterior, ampliando así el alcance de una propuesta que busca acercar la obra de Borges desde una lectura accesible y participativa.