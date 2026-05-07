El gobierno ofreció un aumento salarial del 3,5% y los gremios pidieron mejorar la propuesta

El gobierno de Entre Ríos formalizó este jueves una nueva propuesta de actualización salarial para los trabajadores estatales, en el marco de la negociación paritaria que mantiene con los gremios del sector público provincial. La oferta contempla un incremento del 3,5 por ciento sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes correspondientes al mes de mayo.

Según se informó oficialmente, el porcentaje ofrecido por el Ejecutivo provincial supera el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Además, la propuesta mantiene vigente la suma fija acordada durante la negociación paritaria desarrollada en febrero.

En paralelo, el planteo oficial incluye una adecuación de los tramos de liquidación de las Asignaciones Familiares, que se actualizarían en la misma proporción que el incremento salarial propuesto.

Durante la reunión, los representantes gremiales consideraron insuficiente la oferta presentada por el gobierno y solicitaron una mejora en los porcentajes de recomposición salarial. En ese marco, pidieron pasar a un cuarto intermedio para continuar la discusión el próximo martes 12 de mayo a las 14.

La negociación se desarrolla en un contexto de fuerte discusión sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales frente al incremento del costo de vida y en medio de reclamos de distintos sectores sindicales que vienen advirtiendo sobre el impacto de la inflación en los ingresos de los trabajadores públicos.

De este modo, el próximo encuentro será clave para determinar si existe margen de acercamiento entre las partes o si el conflicto salarial suma tensión en las próximas semanas.