Una violenta pelea entre vecinos dejó destrozos en una casa y dos detenidos en Paraná

Un enfrentamiento entre dos grupos familiares generó momentos de tensión y terminó con dos hombres detenidos en Paraná.

Según se informó, el hecho ocurrió durante la noche en barrio El Radar, donde personal policial intervino tras un llamado de la División 911 por un conflicto vecinal.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se desarrollaba un enfrentamiento entre dos grupos, con corridas, agresiones y arrojo de piedras.

Frente a esa situación, los uniformados solicitaron colaboración de otros móviles para restablecer el orden y resguardar la integridad de las personas presentes.

Durante el incidente también se registraron daños en una vivienda, principalmente por la rotura de vidrios y averías en una puerta.

En el marco del procedimiento, se dispuso la aprehensión de dos hombres, mientras que las actuaciones quedaron a disposición del juzgado interviniente.