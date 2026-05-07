Juan Martín Caraballo presentará en Paraná su libro “Mis primeras piezas litoraleñas”

El músico gualeyo ofrecerá además un taller abierto sobre guitarra y ensambles musicales en la Escuela de Música Constancio Carminio.

El músico, docente y compositor Juan Martín Caraballo presentará en Paraná su primer libro de composiciones propias, “Mis primeras piezas litoraleñas”, un material pensado para el estudio de la guitarra solista desde el lenguaje de la música del litoral. La actividad se realizará el viernes 22 de mayo a las 21, en el Auditorio Walter Heinze, con entrada libre y gratuita.

La publicación reúne 18 piezas originales para guitarra, concebidas como material pedagógico accesible, con obras sencillas de abordar pero atravesadas por el espíritu rítmico y melódico del chamamé y la música litoraleña. El trabajo surgió como una herramienta de estudio destinada tanto a estudiantes como a músicos interesados en acercarse a este repertorio desde la guitarra sola.

Oriundo de Gualeguay, Caraballo cuenta con más de veinte años de trayectoria vinculada a la investigación, interpretación y divulgación de la música del litoral. En 2024 decidió avanzar en la edición de este proyecto de manera independiente y con un enfoque multimedial: el libro incluye códigos QR con acceso a audios, videos tutoriales, materiales rítmicos, cifrados de acordes y líneas melódicas pensadas para adaptarse a distintos instrumentos.

La edición cuenta con prólogo del maestro Ernesto Méndez, diseño de la artista Micaela Mallarino e ilustración de tapa de Vicente Cúneo. También participaron el músico Valentín Cosso en la maquetación, digitación y grabación de las piezas, y el realizador audiovisual Mariano Bereciartu en el registro fotográfico y audiovisual realizado en la Biblioteca Popular de Gualeguay.

Como antesala de la presentación formal, el jueves 21 de mayo a las 19, se desarrollará un taller abierto para público desde los 12 años en el aula teórica de la Escuela de Música Constancio Carminio. Allí se trabajará sobre las distintas posibilidades pedagógicas y musicales del libro, incluyendo la conformación de ensambles con diversos instrumentos.

La presentación del viernes se realizará en el marco del ciclo Escuela Abierta y contará con músicos invitados, entre ellos Ernesto Méndez, Luis Medina, Mauricio Laferrara y Valentín Cosso, junto a docentes y guitarristas de la institución.

El libro podrá adquirirse tanto en el taller como en la presentación, además de solicitarse directamente al autor a través del teléfono 3444-468891 o mediante sus redes sociales en Instagram y Facebook.