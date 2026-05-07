El gobierno convoca a organizaciones sociales para participar de las elecciones del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura elegirá en octubre a sus consejeros titulares y suplentes.

El Gobierno de Entre Ríos -a través del Consejo de la Magistratura-, convoca a organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar de la renovación de autoridades del organismo.

La convocatoria se realiza porque en octubre expiran los mandatos de los actuales consejeros (tanto titulares como suplentes), y por eso se debe invitar formalmente a las instituciones a ser parte de este proceso democrático.

La convocatoria está dirigida a las organizaciones sociales, profesionales y sindicales que cumplan con los siguientes requisitos:

-Estar debidamente inscriptas en el Registro de ONG del Consejo de la Magistratura.

-Poseer un objeto social vinculado a la defensa del sistema democrático, los derechos humanos y el sistema republicano de gobierno.

-Para participar en la elección de representantes, las entidades interesadas deberán presentar la documentación respaldatoria necesaria. La fecha límite de presentación es el 1° de septiembre del 2026.

Cuando se realizó las elecciones para cubrir los cargos de consejeros titulares y suplentes para el período 2024 – 2026, las organizaciones sociales, profesionales y/o sindicales que actualizaron su documentación fueron las siguientes:

1- Asociación Civil Equal - (Legajo N°001)

2- Consejo Empresario de Entre Ríos - (Legajo N°005)

3- Federación Agraria Argentina – (Legajo N°006)

4- Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos - (Legajo N°008)

5- Consejo Profesional de Ciencias Económicas - (Legajo N°009)

6- Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos – (Legajo N°012)

7- Liga Entrerriana de Ayuda al Diabético (L.E.A.DI) - (Legajo N°018)

8- Asociación Biblioteca Popular de Paraná – (Legajo N°025)

9- Asociación Gremial de Docentes Universitarios (A.G.D.U.) - (Legajo N°026)

10- Asociación Olímpica Especial - (Legajo N°029)

11-Asociación Civil Las Bases – Centro de Estudios Sociales y Políticos – (Legajo N°031)

12- Cannabis Medicinal Concordia Asociación Civil - (Legajo N°032)

13- Asociación VIDA Entre Ríos - (Legajo N°036)

14- Entre Ríos Sin Corrupción Asociación Civil - (Legajo N°037)

15- Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos - (Legajo N°038)

16- Asociación Civil Cooperadora Facultad de Ciencia y Tecnología - (Legajo N°040)

17- Club Comunicaciones de Paraná - (Legajo N°041)

18- Fundación Universidad Autónoma de Entre Ríos (FUADER) - (Legajo N°042)

19- Fundación MAPA - (Legajo N°043)

20- Asociación Protección del Consumidor y del Ambiente (APCA) - (Legajo N°046)

21- Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (A.DE.C.EN) - (Legajo N°047)

22- Asociación Civil Defensa Colectiva - (Legajo N°048)

Además, se admitió la inscripción de las siguientes organizaciones sociales, profesionales y/o sindicales con personería jurídica o gremial que efectuaron su solicitud hasta el 13 de septiembre de 2024, para integrar el referido Registro:

1- Sociedad Mutual Círculo Católico de Obreros de Paraná - (Legajo N°049)

2- Fundación Luther King - (Legajo N°050)

3- Asociación Civil de Pastores de Entre Ríos (A.P.E.R.) – (Legajo N°051)

4- Asociación Civil Vida y Esperanza - (Legajo N°052)

5- Incuba Asociación Civil - (Legajo N°053)

6- Unión de Empleados de la Justicia de la Nación – (Legajo N°054)

La Resolución 161