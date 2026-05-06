Secuestraron 290 celulares de contrabando en el Puesto Paso Cerrito: tendrían un valor de $65 millones

El secuestro de celulares de contrabando en Paso Cerrito, dejó como saldo el hallazgo de 290 teléfonos móviles ocultos en un vehículo con patente brasileña que circulaba por la Autovía Ruta Nacional 14 “José Gervasio Artigas”, en el acceso norte a Entre Ríos.

El procedimiento se llevó adelante durante la mañana de este martes, mientras efectivos policiales del Puesto de Control Vial Paso Cerrito realizaban operativos preventivos de rutina sobre la traza nacional.

En ese contexto, los uniformados detuvieron para inspección una camioneta Hyundai Santa Fe en la que viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y de nacionalidad brasileña.

Tras verificar la documentación de los ocupantes y del vehículo, el personal policial detectó anomalías y detalles sospechosos en distintas partes de la carrocería, situación que motivó una inspección más exhaustiva ante la posibilidad de que transportaran mercadería ilegal.

A partir de las sospechas iniciales, los efectivos mantuvieron comunicación con el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Sandra Ramponi; la Secretaría Penal del doctor Alan Bergdolt y la Fiscalía Federal encabezada por Francisco Bernhardt.

Las autoridades judiciales autorizaron avanzar con un procedimiento enmarcado en el artículo 230 Bis del Código Procesal Penal de la Nación, ante la presunción de ocultamiento de elementos vinculados a un posible delito federal.

Durante la requisa vehicular, realizada en presencia de testigos, los uniformados encontraron teléfonos celulares escondidos en distintos sectores de la estructura del vehículo. Según se informó oficialmente, se trataba de 290 equipos nuevos de diferentes marcas y modelos.

Intervención de la Justicia Federal

De acuerdo a la estimación realizada por las autoridades, la mercadería secuestrada tendría un valor aproximado de 65 millones de pesos en el mercado argentino.

En el marco del operativo, la Justicia Federal también dispuso el secuestro del vehículo utilizado para el traslado de los equipos y de los teléfonos personales de los ocupantes del rodado, quienes fueron correctamente identificados y quedaron supeditados a la causa judicial.

Desde la Policía de Entre Ríos destacaron que este tipo de controles preventivos forman parte de las tareas coordinadas con la Justicia Federal para combatir delitos vinculados al contrabando y reforzar las condiciones de seguridad en el territorio provincial.