El STJ rechaza las excusas de un perito y ordena avanzar con la auditoría contable por enriquecimiento de Báez

El exfuncionario durante las gestiones urribarristas, Pedro Báez, hoy bajo arresto domiciliario por la condena recibida en el megajuicio, comenzó a mirar de reojo lo que sucede en otra investigación que tiene en su contra por enriquecimiento ilícito.

Este miércoles, Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) adelantó que un nuevo avance procesal en la investigación contra el exministro de Comunicación y Cultura y su exesposa, Sofía Raquel Riquelme. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó la Resolución N° 68/26, mediante la cual obliga al perito contador designado a cumplir con su tarea, tras rechazar sus motivos para ser excusado.

La resolución, fechada el 14 de abril de 2026, surge luego de que el contador Leandro Stubrin manifestara su negativa a aceptar la designación para realizar la pericia contable en la causa N° 42.302.

Stubrin había invocado razones de salud para desempeñar sus funciones bajo la modalidad de trabajo remoto, argumentando que la complejidad de la pericia encomendada requería de una presencialidad que no podía cumplir.

Sin embargo, el STJ, bajo la firma del presidente Germán Carlomagno, desestimó estos argumentos basándose en un informe de la Dirección de Gestión Humana y el Servicio de Medicina del Trabajo, los cuales determinaron que el agente se encuentra en condiciones de retomar las tareas presenciales.

El tribunal recordó que "la presencialidad es la regla en la prestación del servicio de justicia" y que el trabajo remoto es excepcional, por lo que ordenó a Stubrin dar cumplimiento inmediato a la manda dispuesta.

Números que no cierran

Esta pericia contable es una pieza fundamental para la Fiscalía, representada por Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quienes sostienen que Pedro Báez incrementó su patrimonio de manera injustificada entre 2007 y 2016.

Según la hipótesis acusatoria, la suma sustraída de las arcas públicas en beneficio personal ascendería a un valor histórico de 4.179.885,62 pesos, lo que equivale a unos 632.053,35 dólares.

La investigación señala que Báez contó con el aporte "necesario e indispensable" de su entonces cónyuge, Sofía Raquel Riquelme, quien habría actuado como persona interpuesta para disimular el patrimonio real del exfuncionario. Entre las maniobras de ocultamiento que se le imputan a Riquelme figuran: consumos elevados con tarjetas de crédito; adquisición de vehículos (un Chevrolet Zafira) e inmuebles en calle Juan Manuel Jozami y Cervantes, en Paraná; inversiones en la empresa Innova Turismo S.R.L. y gastos suntuarios en viajes.

El avance de esta pericia se produce luego de que la jueza de Garantías, Elisa Zilli, rechazara los planteos de sobreseimiento realizados por los abogados defensores José Velázquez e Ignacio Díaz. La Fiscalía ya adelantó que solicitará una pena de cinco años de prisión para Báez y de tres años y seis meses para Riquelme.

Cabe recordar que Báez ya posee una condena previa de seis años y seis meses de prisión por delitos de corrupción en la denominada "Mega Causa", sentencia que compartió con el exgobernador Sergio Urribarri y que actualmente espera resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con esta decisión del STJ de ratificar al perito Stubrin, la justicia busca destrabar un paso clave para determinar el monto final del presunto enriquecimiento y elevar la causa a juicio oral o archivar el legajo.