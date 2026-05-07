Tres pilotos se sumaron a la comisión directiva del autódromo de Concepción del Uruguay

Nicolás Bonelli, Brian Dodera y Tomás Pellandino se incoporaron a la CD del autódromo de La Histórica.

La comisión directiva del autódromo de Concepción del Uruguay renovó parte de sus integrantes, durante la asamblea ordinaria del pasado 28 de abril. En esta oportunidad se incorporaron tres pilotos uruguayenses que están compitiendo a nivel nacional y cuentan con vasta experiencia.

Los pilotos que se suman son Nicolas Bonelli, Turismo Carretera ACTC; Brian Dodera, Turismo Pista ACTC; y Tomás Pellandino, TC Pick Up ACTC. Manifestando ellos la intención y compromiso de colaborar con la institución local. La cual viene haciendo un trabajo notable en cuanto a organización de eventos deportivos nacionales, provinciales y locales.

Luego de realizada la asamblea queda conformada la renovación de autoridades encabezada por su presidente Julián Forclaz y vicepresidente Eduardo Galvarini. Con ellos trabajarán en la comisión directiva los siguientes integrantes:

Rubén Fullini; Guillermo Gianello; Emmanuel Rodenas; Nicolás Bonelli; Fabián Conte; Mari Chiovetta; Próspero Bonelli; Walter Montañana; Fernando Conte; Jorge Turín; Brian Dodera; Milton Otazu; Martín Mateve; Tomás Pelandino; María Isabel Sola; Osvaldo Marclay; Osvaldo Daniel López y Sergio Darío Richard.

Tras la asamblea, la CD expresó su agradecimiento al intendente de La Histórica: “La comisión autódromo agradece al Dr. José Eduardo Lauritto por el apoyo incansable e incondicional que obtiene desde el año 2014, al día de la fecha. Siempre con la misma predisposición para atender, escuchar y resolver las cuestiones del autódromo. Es gracias a ello que hoy el autódromo de Concepción del Uruguay está catalogado como uno de los mejores y con más actividades durante el año”.