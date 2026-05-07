Agencieros del IAFAS expresaron que no es momento de imponer un cambio de imagen a los locales de quiniela

Los agencieros de la provincia de Entre Ríos fueron notificados sobre el cambio de imagen que deben realizar en las fachadas de sus agencias de quiniela. El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social adoptó esa medida a través de la Resolución 242/26, donde también otorga 18 meses para llevar a cabo el trabajo, con un costo de 2.500.000 pesos.

El Instituto manifestó que el trabajo se debe realizar con la empresa que ellos convocaron. Si el agenciero desea hacerlo con otra, debe pagar 700 mil pesos (por la homologación) más el precio que le impongan por el trabajo realizado en el inmueble y quedará sujeto a la aprobación final. Los agencieros indicaron que también pueden abonar el trabajo en 12 cuotas de 270 mil pesos cada uno, sumando un total de 3.240.000 de pesos.

Silvia Duarte, Mariela Álvarez y Hugo Marzoratti, agencieros de la ciudad de Chajarí, en la tarde del miércoles pasado visitaron los estudios de Radio Chajarí y dialogaron al respecto.

“Es una imposición, no nos dan opción de elegir (…). Estamos a favor del cambio, pero no de esta manera, no es el momento de hacerlo” manifestaron, agregando que las ventas han bajado en el último tiempo, por lo que se les dificulta pagar el monto establecido, consignó el portal Chajarí al Día.

Los colores de la agencia continúan siendo los mismo, es decir verde y rojo. Lo que cambia es la marquesina, la iluminación, la cartelería y las calcomanías.

Carta enviada al IAFAS

Un grupo de agencieros provinciales envió una carta al presidente de IAFAS, Carlos Moyano, donde manifestaron “nuestra profunda preocupación ante la reciente notificación sobre la implementación de la nueva imagen institucional”.

“No estamos en condiciones de afrontar este ni ningún otro gasto adicional que se pretenda imponer a nuestras agencias” agregaron, añadiendo que “la situación económica actual hace imposible asumir compromisos de tal magnitud”.

En otro tramo de la carta, expresaron “confiamos en su empatía y criterio, y en que sabrá comprender nuestra postura, en resguardo de la sustentabilidad del sistema y del esfuerzo colectivo que siempre hemos demostrado”.

La resolución del IAFAS