Violencia laboral por razones de género: diputados sancionaron un protocolo de prevención e intervención

La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, sancionó un protocolo de prevención e intervención ante casos de violencia laboral y violencia laboral por razones de género. La aprobación parlamentaria ocurrió este jueves al mediodía, con 27 votos afirmativos en general y en particular por cada artículo.

El proyecto fue elaborado por una comisión especial, bajo la coordinación de la diputada Carolina Streitenberger (JxER-Paraná) y, por orden de la Presidencia de la Cámara. Pero la motivación del mismo ocurrió tras la manda judicial para que las autoridades de las dos cámaras legislativas de la provincia implementen protocolos a tales fines, a “la mayor brevedad posible”. Ocurrió debido al proceso por violencia institucional que inició en marzo de 2024 la jefa del bloque de diputados del PJ, María Laura Stratta, contra el presidente de Diputados, Gustavo Hein.

Esa instancia judicial iniciada por Stratta tuvo una primera definición a cargo de la jueza Civil y Comercial 4, Elena Albornoz, quien la rechazó. Pero en instancia superior revocaron la decisión de Albornoz y la denuncia pasó al Juzgado Civil y Comercial Nº 5, a cargo de Juan Marcelo Micheloud, quien encomendó a las autoridades legislativas la definición de medidas que aborden la problemática.

La comisión especial que coordinó Streitenberger trabajó durante un año hasta que emitió dictamen al respecto y, este jueves, se trató sobre tablas.

En el medio de la elaboración del protocolo en comisión, en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia, ocurrió otra denuncia pública por violencia laboral por razones de género, en contra del legislador del Partido Socialista (aliado al oficialismo), Juan Rossi.

Una joven militante que trabajaba para Rossi en Diputados expuso públicamente situaciones de violencia que, según su propio relato, la llevaron a renunciar a su empleo. A la exposición pública que hizo la militante del socialismo, que usó los canales partidarios para formalizar la denuncia, se sumaron otros jóvenes que contaron situaciones similares y denunciaron la conducta del legislador.

En ese contexto, en la comisión especial que coordinó Streitenberger estaba casi culminado el protocolo de actuación pero no se lo aprobaba y mucho menos implementaba.

De la sesión realizada este jueves para cumplir con el mandato judicial no participaron los siguientes diputados por razones de salud y/o particulares: María Gisela Bentos (JxER-Villaguay); Silvio Martín Gallay (JxER); Mauro Godein (JxER-Colón) y Enrique Cresto (PJ-Concordia). El resto de los diputados provinciales estuvo en su banca y levantó la mano al momento de la votación.

“Se establecen procedimientos claros y se fijan mecanismos de intervención”

“Lo que proponemos es resultado del trabajo colectivo, de quienes integramos comisión especial. Se propone una herramienta concreta, un instrumento que establece procedimientos claros, y fija los mecanismos de intervención”, dijo Carolina Streitenberger al pedir la aprobación del protocolo este jueves. Instó a “no mirar para otro lado y construir espacios de trabajo libres de violencia”. “Esto no es actuar cuando el daño está hecho, sino construir espacios donde sea abordada la violencia laboral con motivos de género. El protocolo contempla la normativa vigente y los tratados internacionales. Queremos garantizar la salud mental y física de todos los trabajadores. Este trabajo incorpora una manera específica para prevenir y erradicar la violencia laboral con motivos de género, las desigualdades y distintas formas de discriminación”, agregó.

La diputada oficialista sostuvo que “ninguna norma por sí sola cambia realidad, pero sin presencia política las desigualdades persisten y se profundizan”, y agradeció el “trabajo realizado desde el año pasado por esta comisión, a cada asesor, cada diputado, y también el interés que pusieron a este protocolo el Área Legal y Técnica de esta Cámara”. Por último resaltó “la decisión de conformar este protocolo con una comisión especial y no con un decreto de Presidencia, esto nos permitió debate”. “La violencia no tiene lugar en ningún ámbito laboral, el respeto debe ser garantizado. Cada vez que el Estado actúa, hay trabajadores, seres humanos que no se quedan solos”, concluyó.

“Ámbitos sanos, respetuosos y seguros”

Por otro lado, la diputada Stratta señaló las demoras en el cumplimiento de una manda judicial que encomendaba la implementación de un protocolo “a la brevedad”. “Quiero agradecer a la presidenta (NdR: de la comisión, Stratenberger) por recoger la demanda que veníamos sosteniendo. Esto no se materializaba, por eso quiero agradecer que ‘recogió el guante’, porque el tiempo pasaba. Y no lo digo en formato de reclamo o chicana, sino para pensar en los plazos y tiempos en que debatimos y legislamos”. Recordó que “se presentó el proyecto en abril y pasó un año hasta que lo aprobamos. A eso me refiero con plazos y tiempos”.

Stratta subrayó que “contar con esta herramienta nos permitirá relaciones y espacios de trabajo sanos, respetuosos y seguros. Eso es muy importante y es lo que apareció y estuvo a lo largo de debate en comisión”. “El protocolo es claro, no deja lugar a dobles interpretaciones. Hubo mucha participación, tenemos un protocolo resultado de la escucha atenta, que salió por unanimidad, que se gestó en el marco de un acuerdo, pero debemos trabajar para que sea efectivo, para hacerlo posible. En esto, las autoridades de la Cámara tienen un rol decisivo. Aquí se necesita especificidad, capacitación y objetividad para acompañar. La implementación es el paso siguiente, elegir los equipos, las personas que acompañan, porque si no todo lo que escribimos no podrá ser posible”, advirtió.